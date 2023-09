Με «ανοιχτές αγκάλες» θα υποδέχονταν οι ομάδες του WRC μία νέα είσοδο κατασκευαστή στο σπορ και ειδικά της ιαπωνικής φίρμας.

Στο περιθώριο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2023, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, αποκάλυψε πως υπάρχει «ζεστό» ενδιαφέρον από τη Subaru για να επιστρέψει στο WRC. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση και δημιούργησαν θετικό κλίμα στο διαδικτυακό κόσμο των social media.

Το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κατασκευαστή το βλέπουν με «καλό μάτι» οι τρεις ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία κατηγορία Rally1, Toyota, Hyundai και M-Sport Ford. Οι τρεις ομάδες θα ήθελαν να δουν να μεγαλώνει το grid και έναν νέο… παίκτη στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το Autosport, η Toyota εξέδωσε ανακοίνωσε σχετικά με τις δηλώσεις του Σουλαγέμ: «Δεν είναι μυστικό πως ο πρόεδρός μας (σ.σ. Άκιο Τογιόντα), που έχει μεγάλο πάθος για τους αγώνες ράλλυ, θα ήθελε κι άλλους κατασκευαστές στο WRC. Αν επέστρεφε η Subaru, θα μιλάγαμε για μία εμβληματική μάρκα και για εμάς μία ακόμη ιαπωνική μάρκα θα έκανε το συναγωνισμό πιο ισχυρό. Οποιαδήποτε όμως απόφαση θα παρθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Subaru».

O επικεφαλής της Hyundai στο WRC, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, είναι επίσης ανοικτός στο ενδεχόμενο να μπει τέταρτος κατασκευαστής στο θεσμό: «Πιστεύω πως είναι καλή είδηση, νέες ομάδες είναι θετικό για το πρωτάθλημα. Πέρα όμως από τη Subaru, πρέπει να αναζητήσουμε κατασκευαστές που δεν έχουν σχέση με υπάρχοντες ομάδες στους αγώνες ράλλυ. Θα θέλαμε τις Skoda και Citroen να κάνουν το βήμα από τη Rally2 στη Rally1 κατηγορία. Φυσικά και θα υποδεχόμασταν τη Subaru, αλλά πρέπει να είμαστε ανοικτοί και σε άλλους κατασκευαστές».

Ο διευθυντής της M-Sport Ford, Μάλκολμ Ουίλσον, πρόσθεσε: «Νέες ομάδες θα ήταν το κλειδί για το πρωτάθλημα και τη Subaru θα την υποδεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες. Θέλουμε περισσότερα Rally1 αγωνιστικά αυτοκίνητα και περισσότερες πελατειακές ομάδες. Θα ήθελα να δω περισσότερα από 12 αυτοκίνητα στη μεγάλη κατηγορία».

Η Subaru έχει πλούσια ιστορία στο WRC και μετρά τρεις τίτλους οδηγών και τρεις κατασκευαστών. Η ιαπωνική φίρμα αποχώρησε από το πρωτάθλημα στο τέλος του 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

21 years later, we still find this one of the most crazy clips in WRC history 😳 @Petter_Solberg pic.twitter.com/7gdpOv2wO9