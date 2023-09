Νεβίλ: «Είχαμε την ταχύτητα για να νικήσουμε στην Ελλάδα» (vid)

Η απογοήτευση ήταν εμφανής στο πρόσωπο του Βέλγου, ο οποίος εγκατέλειψε τη στιγμή που ήταν στην 1η θέση.

Μία τεράστια λακκούβα γεμάτη με νερό και λάσπη στην Παύλιανη 2 ήταν το σημείο όπου έσβησαν οι ελπίδες του Τιερί Νεβίλ για ένα θετικό αποτέλεσμα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η απογοήτευση του Βέλγου οδηγού της Hyundai Motorsport είναι ακόμα μεγαλύτερη από το γεγονός ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν επικεφαλής του αγώνα.

«Θα αξίζαμε την νίκη. Ελέγχαμε τον αγώνα, είχαμε κάνει την σωστή επιλογή ελαστικών και ήμασταν αρκετά γρήγοροι για να παραμείνουν στην πρώτη θέση», δήλωσε ο Νεβίλ που είχε ηγηθεί του εντυπωσιακού 1-2-3 της Hyundai στο περσινό Ακρόπολις.

A lot of disappointment this weekend but we never give up and we will continue to work hard until we get there! #WRC #AcropolisRally #HMSGOfficial pic.twitter.com/6a9xWpNcI7