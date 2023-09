Η αμερικανική ομάδα αποκτά νέα ταυτότητα και ετοιμάζεται πλέον για το μεγαλύτερο βήμα στην ιστορία της, το οποίο δεν είναι άλλο από τη Formula 1.

H Andretti Autosport, μία από τις διασημότερες ομάδες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ετοιμάζεται για μεγάλες αλλαγές. Η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε την αλλαγή του ονόματός της σε Andretti Global αρχής γενομένης από την έναρξη της επόμενης σεζόν του πρωταθλήματος Formula E.

Το όνομα αυτό δεν το διαβάζουμε πρώτη φορά, καθώς η Andretti Global έχει συσταθεί ως η εταιρεία με την οποία ο Μάικλ Αντρέτι έχει συμπληρώσει τη φόρμα εισόδου στη Formula 1. H FIA δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν έγινε αποδεκτή η αίτηση των Αμερικανών, ωστόσο το χρονικό σημείο της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαίο.

Introducing, @AndrettiGlobal.



A brand built on a foundation of racing excellence, the rebrand from Andretti Autosport to Andretti Global will unite all aspects of the organization under a single identity.



The full story 🔗 https://t.co/ua01f7wUqw pic.twitter.com/7zuhO2TEvI