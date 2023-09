EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Όταν ο Σόλμπεργκ πήγε να χάσει το τιμόνι μέσα στην ειδική (vid)

Γυρνάμε το χρόνο πίσω στο 2022 ο δημοφιλής στη χώρα μας Νορβηγός είχε μία στιγμή εν μέσω ειδικής που μνημονεύεται ακόμα!

Έχουν περάσει 21 ολόκληρα χρόνια από τότε αλλά παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, ένα από τα πιο τρελά στιγμιότυπα του Ράλλυ Ακρόπολις. Ήταν το 2002 και ο Πέτερ Σόλμπεργκ πήγαινε τέρμα γκάζι με το Subaru Impreza όταν αντιλήφθηκε πως το τιμόνι του άρχισε να «λύνεται».

Εν μέσω της ειδικής φώναξε στον επί χρόνια συνοδηγό του, Φιλ Μιλς, να πιάσει τα εργαλεία που είχαν εντός του Impreza για να το σφίξει! Προφανώς, o Ουαλός καθυστέρησε να αντιληφθεί τι ακριβώς του ζητούσε ο Σόλμπεργκ αλλά όταν το έκανε, ανέλαβε δράση σε ένα πραγματικά μοναδικό σκηνικό.

Ο Σόλμπεργκ έγραψε σχετικά με αυτό το συμβάν: «Είναι εβδομάδα του εμβληματικού Ράλλυ Ακρόπολις και έχω πολλές ωραίες αναμνήσεις από αυτό. Πέρα από τη νίκη μας το 2004 και άλλα 4 βάθρα, είχαμε κι αυτή τη στιγμή το 2022 όταν άρχισε να ξεσφίγγει το τιμόνι μου κατά τη διάρκεια της ειδικής και ο Φιλ χρειάστηκε να πάρει τα εργαλεία και να στο φτιάξει ενώ οδηγούσα».

It's the iconic @AcropolisRally this week, and I've got a lot of cool memories! 🤩🇬🇷 As well as our win in 2004, plus 4 other podiums, we also had this moment in 2002 where my steering wheel came loose during a stage, and Phil had to get the tools and fix it while I drove! 🔧😂 pic.twitter.com/ZRZZV217fr