Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Ζάντβορτ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος-τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το πρώτο Grand Prix μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 72 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται σίγουρα απρόβλεπτοι. Η χάραξη του Ζάντβορτ δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, επομένως η στρατηγική αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί από την pole position όμως ο Λάντο Νόρις από τη δεύτερη θέση θέλει να επαναλάβει ό,τι έκανε στο Σίλβερστον και να στρίψει πρώτος. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε κατά πόσο ο Τζορτζ Ράσελ με την W14 μπορεί να τους απειλήσει και τι θα κάνουν οι Σέρχιο Πέρεζ και Όσκαρ Πιάστρι. Επιπλέον, αναμένουμε έναν αγώνα με πολλά προσπεράσματα και αναρρίχηση εντός της πρώτης 10άδας για τον Λιούις Χάμιλτον.

