Αντίστροφη μέτρηση για τη γιορτή του motorsport στη Μύκονο

Μερικά 24ωρα απομένουν ώσπου η Ελλάδα γίνει για μία ημέρα επίκεντρο του παγκόσμιου motorsport και μάλιστα για καλό σκοπό!

Ένα χρόνο μετά από την ημέρα-γιορτή στη Μύκονο, που «άναψε τη σπίθα» του safe-drive.org, έχουμε επανάληψη των δράσεων αλλά αυτή τη φορά, με τη συμμετοχή πληθώρας αστέρων από τους τέσσερις και τους δύο τροχούς.

Ο ιδρυτής του οργανισμού safe-drive.org και εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστας Μαστοράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων, Mario di Natale, διοργανώνουν ξανά έναν «φιλικό» αγώνα karting στην πίστα Kartland του νησιού του Αιγαίου, που πλαισιώνεται από σειρά εκδηλώσεων με γνώμονα την οδική ασφάλεια.





Φέτος το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 24 Αυγούστου και η λίστα οδηγών και αναβατών που έχουν ήδη κάνει check in τα εισιτήρια τους με προορισμό τη Μύκονο, είναι εντυπωσιακή:

- Ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Τόνιο Λιούτσι, πρώην οδηγός της Formula 1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- O Ρικάρντο Πατρέζε, πρώην οδηγός της F1 με 257 GP, 6 νίκες, 8 pole και 37 βάθρα

- O Ιβάν Καπέλι, πρώην οδηγός της F1 με 3 βάθρα σε 98 συμμετοχές

- O Λούκα Φιλίπι, πρώην οδηγός Indycar, Formula E, GP2

- Ο Μάρκο Μπεζέκι, αναβάτης της Mooney VR46 Racing στο MotoGP, με 2 νίκες σε 29 εκκινήσεις

- O Φράνκο Μορμπιντέλι, αναβάτης της Monster Energy Yamaha MotoGP, με 3 νίκες σε 91 εκκινήσεις

- O θρυλικός Τζιάκομο Αγκοστίνι, των 8 τίτλων στα 500cc και των 10 νικών στο TT Isle of Man

- Ο Βίτο Ποπολίτσιο, πρώην οδηγός αγώνων

- O Μάρο Ένγκελ, οδηγός αγώνων αντοχής και του DTM





Μαζί τους θα είναι και οι ταλαντούχοι Έλληνες οδηγοί Νίκος Φραγκάκης και Γιάννης Δήμος που ξεχωρίζουν στον χώρο του karting αλλά και οι οδηγοί ράλλυ Νίκος Παυλίδης και Γιάννης Κατσαούνης. Στο… grid θα δούμε και το ηθοποιό/παρουσιαστή Κώστα Φραγκολιά.



Όλοι τους, θα περάσουν το ίδιο, πολύ σημαντικό μήνυμα:

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα ανακοινωθεί και η έναρξη της συνεργασίας του safe-drive.org με τη Scuola Guida Sicura του Βίτο Ποπολίτσιο ενώ ο συγκοινωνιολόγος με ειδικότητα στην οδική ασφάλεια, Νότης Παρασκευόπουλος, θα παρουσιάσει μελέτη ειδικά για τη Μύκονο.

Όσο για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στις 19.00 θα υπάρξει Welcome Drink στο Chora Mykonos, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη, στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί ο «φιλικός» αγώνας kart και θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Frasco στον Καλαφάτη, πλησίον των πολυτελών βιλών Vibhu Mykonos όπου θα μένουν οι οδηγοί/αναβάτες. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και prive party με το οποίο θα «κλείσει» η ημέρα.