Εκατομμύρια για ένα καμένο όνειρο

Η αναπάντεχη ιστορία ενός ξεχασμένου κουφαριού που πωλήθηκε σε δημοπρασία για σχεδόν δύο εκατομμύρια.

Ένα σκουριασμένο κομμάτι μετάλλου γεμάτο γρατσουνιές, σκισίματα και καμένα σημεία, που πριν από δεκαετίες ήταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Ferrari, πωλήθηκε σε δημοπρασία του RM Sotheby's στην Καλιφόρνια για 1,9 εκατομμύρια δολάρια (1,75 εκατ. ευρώ). Ενώ αυτό ενδέχεται να ακούγεται παράλογο, δεν είναι τόσο κακή επένδυση όσο φαίνεται, ειδικά αν ο αγοραστής αναζητά κάτι περισσότερο από χρήματα: αγωνιστική ιστορία και, για τον νέο ιδιοκτήτη, μια ευκαιρία για δόξα.

Μία από τις μόλις 13 που κατασκευάστηκαν, αυτή η Ferrari Mondial Spider Series I του 1954 δεν ήταν ένα από τα περίφημα μοντέλα V12 της Ferrari αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. Το αυτοκίνητο με τετρακύλινδρο κινητήρα είχε σχεδιαστεί για την οδήγηση σε πίστες με πολλές στροφές και λίγες ευθείες, όπου ένας μικρότερος, πιο ελαφρύς κινητήρας ήταν ιδανικός.

Η Ferrari κέρδισε παγκόσμια πρωταθλήματα το 1952 και το 1953 με αυτοκίνητα αυτού του σχεδιασμού, εξ ου και το όνομά του «Mondial» δηλαδή «Κόσμος». Γνωστό με τον αριθμό σασί του, 0406 MD, κατασκευάστηκε αρχικά από τον φημισμένο ιταλικό οίκο σχεδίασης Pinin Farina. (Το όνομα της εταιρείας αργότερα θα αλλάξει σε Pininfarina.) Το 1954 οδηγήθηκε από τον Franco Cortese, τον ίδιο άνθρωπο που είχε οδηγήσει πριν χρόνια μια Ferrari στην πρώτη νίκη της μάρκας σε αγώνες.

Όπως και με πολλά αυτοκίνητα αγώνων εποχής, αυτό είχε μια περίπλοκη ζωή. Ένα χρόνο ή περίπου μετά την κατασκευή του, έλαβε ένα διαφορετικό αμάξωμα από το εργοστάσιο Scaglietti, πριν σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1958. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του '50 ή στις αρχές του '60, η Mondial είχε ατύχημα και πήρε φωτιά, όχι απαραίτητα ταυτόχρονα. Δεκαετίες αργότερα, οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς. Εκείνη την εποχή, ο αρχικός του κινητήρας είχε επίσης αντικατασταθεί. Το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τον συλλέκτη Ferrari Walter Medlin το 1978 και έχει περάσει τα τελευταία 45 χρόνια στην τρέχουσα κατάστασή του σε αποθήκη.

Η ακριβότερη Ferrari που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία ήταν μια Ferrari 250 GTO του 1962, επίσης σε πλειστηριασμό του RM Sotheby's. Πουλήθηκε εκεί το 2018 για 48,4 εκατομμύρια δολάρια. Οι Ferrari Mondial Spider σε καλή κατάσταση μπορούν να πωληθούν για πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Brian Rabold, αντιπρόεδρο της Hagerty, μιας εταιρείας που παρακολουθεί τις αξίες των αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια, μερικές έχουν πουληθεί για περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια.

