Η γερμανική μάρκα εξηγεί τους λόγους για την αλλαγή αυτή.

Το προσεχές φθινόπωρο θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Tiguan. Μέχρι τότε η Volkswagen εμφανίζει το SUV να κάνει δοκιμές με καμουφλάζ στο αμάξωμα, ώστε να μην διαρρεύσουν οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Το εσωτερικό πάντως του Tiguan τρίτης γενιάς έχει αποκαλυφθεί. Το ψηφιακό ταμπλό και οι περισσότεροι αποθηκευτικοί χώροι ξεχωρίζουν στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Μάλιστα ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου έφυγε από την κεντρική κονσόλα και... μετακόμισε πίσω από το τιμόνι.

Τον λόγο επεξηγούν στο ακόλουθο βίντεο τα στελέχη της γερμανικής μάρκας.

🚘 The gear selector of our all-new #VWTiguan* is really compact and intuitive to use. It gives you more space in the center console.



UX-Expert Marie Puhle: "You have more flexibility and more place to put your own personal stuff." 🛄#vw



*Tiguan - Near-production prototype. pic.twitter.com/KtHMgcwXCh