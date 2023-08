Προς το παρόν δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του 22χρονου Φινλανδού στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

«Μπελάδες» για τον Κάλε Ροβάνπερα, καθώς υποφέρει από πόνους στα πλευρά και την πλάτη μετά το ατύχημα που είχε στο Ράλλυ Φινλανδίας. Όπως ενημέρωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022, δεν θα λάβει μέρος στον 5ο γύρο του Drift Masters Grand Prix που είναι προγραμματισμένος για τις 17-19 Αυγούστου στη Γερμανία.

Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing ανέφερε ότι δοκίμασε να οδηγήσει πριν λίγες μέρες όμως ο πόνος ήταν μεγάλος. Όπως είπε, στόχος του είναι να ανακάμψει πλήρως ενόψει των επόμενων ράλλυ, με πρώτο αυτό στην Ελλάδα (7-10 Σεπτεμβρίου). Προς το παρόν βέβαια δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του στο ΕΚο Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο Ροβάνπερα προηγείται στη βαθμολογία έχοντας 170 βαθμούς, έναντι 145 του Έβανς και 134 του Νεβίλ.

Unfortunately I need to skip #DMEC rd. 5 Germany.

I hurt my ribs and back in the Rally Finland crash a bit and now to fully recover for the next rallies I decided that we need to skip the next event. I tried to drive a bit few days ago, but it was a bit too painful😮‍💨 pic.twitter.com/ipUGKcYhiw