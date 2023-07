Στη γερμανική ομάδα θέλει να εξετάσει το πώς κατάφερε η αντίπαλός της να κάνει μεγάλα άλματα σε απόδοση στον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον.

Η ευχάριστη έκπληξη του Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν αναμφισβήτητα η McLaren. H βρετανική ομάδα αξιοποίησε στο έπακρο τις αναβαθμίσεις της και είχε το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο στον εντός έδρας αγώνα της. Η απόδοσή της διαφέρει σημαντικά από το ξεκίνημα της χρονιάς, καθώς είχε συχνούς αποκλεισμούς από το Q1 των κατατακτήριων δοκιμών.

Η Mercedes-AMG βρέθηκε προ εκπλήξεως με τη δυναμική της ομάδας του Ουόκινγκ στο Σίλβερστον. Στο «στρατόπεδο» των Γερμανών ανέμεναν να είναι σε θέση να κοντράρουν στα ίσα τον Μαξ Φερστάπεν, ωστόσο η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η W14 ήταν πιο αργή από την MCL60 και αυτό προβλημάτισε τη Mercedes και εντυπωσίασε τους οδηγούς της.

Στις αναβαθμίσεις της McLaren αναφέρθηκε ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes-AMG, Τζέιμς Άλισον στο debrief της ομάδας στο Youtube, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να μάθει πολλά από τις αναβαθμίσεις της McLaren: «Κοιτάζουμε όλες τις αναβαθμίσεις των αντιπάλων μας. Τραβάμε πολλές φωτογραφίες από τα άλλα μονοθέσια και κάνουμε αναλύσεις στις αλλαγές που έχουν από αγώνα σε αγώνα. Πάντα σημειώνουμε τα ασυνήθιστα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον και ασυνήθιστη ήταν η αναβάθμιση της McLaren. Η βελτίωση στην απόδοση ήταν πολύ ισχυρή. Είναι ασυνήθιστο αυτό το βήμα βελτίωσης στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο της σεζόν. Μπράβο τους. Έκαναν πολύ καλή δουλειά και αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας εκεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο να εντοπίσουμε τι έκανε τη McLaren ταχύτερη και μπορεί να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του δικού μας μονοθεσίου».

Two Brits on the #BritishGP podium. ❤️ pic.twitter.com/Y9VfJoZBX3