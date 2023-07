O Γερμανός θρύλος της Formula 1 δεν αποκλείει την επιστροφή του στο κορυφαίο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, όμως ο ρόλος του παραμένει ερωτηματικό.

Έπειτα από το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2022, ο Σεμπάστιαν Φέτελ αποχώρησε από τη Formula 1. Άμεσα το όνομά του συνδέθηκε με διάφορες ομάδες του grid, αλλά και κάποιες που θα δούμε μελλοντικά όπως η Audi. Επιπλέον, αρκετά δημοσιεύματα και φήμες ήθελαν τον Γερμανό να δοκιμάζει τις δυνατότητές του στους αγώνες αντοχής.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν μετουσιώθηκε, με τον Φέτελ να επιλέγει να μείνει εκτός δράσης για τη φετινή χρονιά. Στόχος του είναι να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, ενώ παράλληλα κάνει σχέδια για το μέλλον.

Ο Φέτελ τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ. Εκεί οδήγησε θρυλικά μονοθέσια των Williams και McLaren, με τον κόσμο να τον καταχειροκροτεί και να τον επευφημεί, δείχνοντας την αγάπη του.

You can take Sebastian Vettel out of F1, but Inspector Seb will never leave…🕵️‍♂️😉#McLarenFOS @OKX pic.twitter.com/PLyYOkAPkm