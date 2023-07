Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin στη Formula 1 δεν ανησυχεί για την απόδοση της ομάδας του παρά την αγωνιστική πτώση στους τελευταίους αγώνες.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Aston Martin δεν είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει βάθρο, όπως στους πρώτους οκτώ αγώνες της σεζόν. Η AMR23 ήταν κατώτερη των περιστάσεων στον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον, όμως η σωστή στρατηγική είχε ως αποτέλεσμα ο Φερνάντο Αλόνσο να κατακτήσει την 7η θέση.

Ο 41χρονος ρωτήθηκε για τη μέτρια απόδοση της ομάδας του στο Grand Prix Μ. Βρετανίας και αν έχει μείνει πίσω σε ρυθμό εξέλιξης σε σύγκριση με τους βασικούς αντιπάλους της: «Δεν αγχώνομαι με την εξέλιξη του μονοθεσίου μας. Ήδη από την αρχή της σεζόν το μονοθέσιό μας είναι καλύτερο απ’ ότι περιμέναμε. Μαχόμαστε για θέσεις που δεν μπορούσαμε να ονειρευτούμε πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Αν μπορούμε να μαχόμαστε για θέσεις εντός της πρώτης 10άδας με τις κορυφαίες ομάδες, αυτό θα είναι φοβερό. Όμως πρέπει να κοιτάμε και μακροπρόθεσμα. Δεν πρέπει να μας αγχώνει αν το ένα τριήμερο είμαστε 7οι, το επόμενο 4οι και μετά πάλι στο βάθρο. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και χαλαροί με την απόδοσή μας».

