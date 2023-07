Οι αγωνοδίκες του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας δεν χαρίστηκαν στον οδηγό της Aston Martin F1.

Μπορεί να μην ήταν πολλές οι αμφισβητούμενες φάσεις στο πλαίσιο του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, όμως στο τέλος, οι αγωνοδίκες δεν έμειναν άπραγοι – έριξαν ποινές.

Αποδέκτης ήταν ο Λανς Στρολ, που πρωταγωνίστησε σε μάχες με τον Πιερ Γκασλί της Alpine. Στο πρώτο σκέλος, ο οδηγός της Aston Martin βγήκε εκτός πίστα στη στροφή Στόου, ολοκλήρωσε προσπέρασμα αλλά παρά τη γκρίνια του αντιπάλου του, δεν κλήθηκε να δώσει πίσω τη θέση.

Στο δεύτερο σκέλος, το δίδυμο ξεπέρασε τα όρια στη στροφή Κλαμπ. Το επίμαχο συμβάν ξεκίνησε στη στροφή 16 όπου σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, ο Γκασλί ήταν πιο μπροστά στην κορυφή της άρα είχε πλεονέκτημα ενόψει της στροφής 17.







Ο Στρολ προσπάθησε σύμφωνα πάντα με τους αγωνοδίκες να κρατήσει τα ηνία με αποτέλεσμα να βγει εκτός πίστας, χτυπώντας σε sausage kerb και επέστρεψε στην αγωνιστική διαδρομή με τροχιά που είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσή τους. Κι αυτή, οδήγησε τον Γάλλο σε εγκατάλειψη λίγο αργότερα.

Οι αγωνοδίκες έκριναν τον Καναδό υπεύθυνο για τη σύγκρουση και του επέβαλλαν διπλή ποινή. Η πρώτη αφορούσε πέντε δευτερόλεπτα στο συνολικό του χρόνο, τα οποία τον έριξαν από την δωδέκατη, στη δέκατη-τέταρτη θέση. Αυτό χάρισε μία θέση στην κατάταξη στον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

