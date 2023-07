Ιδιαίτερα ενοχλημένοι είναι οι οδηγοί της Formula 1 από την αυστηρότητα στην αστυνόμευση των ορίων πίστας στο Red Bull Ring.

Ο κόσμος της Formula 1 έζησε μια πρωτοφανή κατάσταση μετά το τέλος του Grand Prix Αυστρίας. Η ένσταση της Aston Martin προκάλεσε ανακατατάξεις, με τους αγωνοδίκες να έχουν να εξετάσουν συνολικά περισσότερες από 1.200 πιθανές παραβάσεις των ορίων πίστας που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των 71 γύρων στο Red Bull Ring .

Περίπου έξι ώρες μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ποινές που στο σύνολό τους ξεπέρασαν τα 100 δευτερόλεπτα, για οκτώ συνολικά οδηγούς. Αυτές άλλαξαν και την κατάταξη του αγώνα, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να επωφελούνται περισσότερο από όλους κερδίζοντας από μία θέση.

Όμως οι οδηγοί της Formula 1 δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τα γεγονότα της Αυστρίας. Ο Λιούις Χάμιλτον που δέχθηκε συνολικά 15 δευτερόλεπτα ποινής ανέφερε: «Πρέπει να βρεθεί μια νέα λύση γι’ αυτή την πίστα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα και οι αγώνες ήταν πολύ πιο διασκεδαστικοί. Είναι πολύ παράξενο να οδηγείς και να πρέπει να σχολιάζεις το τι κάνει το προπορευόμενο μονοθέσιο. Αυτό σου ζητά η ομάδα».

