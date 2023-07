Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν μπορεί να συνέλθει από τον τραγικό χαμό του 18χρονου οδηγού στην πίστα του Σπα.

Τη βαθύτατη λύπη τους για την τραγικό χαμό του Ντιλάνο Βαντ Χοφ εξέφρασαν οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1, όπως έκαναν εξάλλου άπαντες οι συμμετέχοντες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο 18χρονος οδηγός της MP Motorsport έχασε τη ζωή του το Σάββατο στο Σπα, όταν ένα μονοθέσιο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο δικό του, που είχε ακινητοποιηθεί στην μέση της πίστας. Ο αγώνας ήταν για το θεσμό Formula Regional European Championship By Alpine.

Πριν την έναρξη του αγώνα της Formula 1 στο Red Bull Ring, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 18χρονου Ολλανδού.

A minute silence before the Grand Prix for Dilano van ‘t Hoff. Rest In Peace. pic.twitter.com/Vlrs1Updly