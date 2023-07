Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ πρωταγωνίστησαν στις μάχες του πρώτου γύρου του Σπριντ.

Μπορεί οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ να εκκίνησαν και να τερμάτισαν στις θέσεις 1 και δύο αντίστοιχα, ωστόσο ο Αγώνας Σπριντ για τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing ήταν… εκρηκτικός!

