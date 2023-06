Μπορεί να φέρει ακόμα καμουφλάζ, όμως γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την τρίτη γενιά του δημοφιλούς SUV.

Το προσεχές φθινόπωρο θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Volkswagen Tiguan, με το λανσάρισμά του στην Ευρώπη να ακολουθεί εντός του 2024. Η τρίτη γενιά του SUV βασίζεται στην εξελιγμένη έκδοση MQB evo της γνωστής πλατφόρμας.

Καθώς ολοκληρώνεται το τελευταίο σετ δοκιμών του SUV σε υψηλές θερμοκρασίες και σκληρό τερέν, η Volkswagen αποφάσισε να μοιραστεί πληροφορίες του Tiguan.

Δείτε το σύντομο βίντεο και διαβάστε εδώ περισσότερα.

