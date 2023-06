Πρώτο μοντέλο της Ford που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής EV στην Κολωνία είναι το SUV Explorer.

Παρουσία του Καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και του Εκτελεστικού Προέδρου της Ford Motor Company, Μπιλ Φορντ, έγιναν τα εγκαίνια του Electric Vehicle Center της αμερικάνικης μάρκας στην Κολωνία. Τα έργα για την μετατροπή του εργοστασίου - που λειτουργούσε από το 1931 - σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) αποτελούν μέρος της επένδυσης της Ford, ύψους 2 δισ. δολαρίων, για το λανσάρισμα νέας γενιάς EV για το ευρωπαϊκό κοινό.

Με ετήσια ικανότητα παραγωγής 250.000 EV, το νέο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων υποστηρίζει τα παγκόσμια σχέδια της εταιρείας για παραγωγή δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως μέχρι το τέλος του 2026. Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα κατασκευάζεται στην Κολωνία είναι το Explorer. Πρόκειται για ένα μεσαίο SUV μήκους 4,46 μέτρων, το οποίο κανει χρήση της πλατφόρμας ΜΕΒ του Volkswagen Group, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Ford με το γερμανικό όμιλο.

Explore the new home of the next generation of #Ford electric vehicles. The future is here.



⚡️ https://t.co/f8dcsAwqMd#CologneEVCenter pic.twitter.com/wwdiLQkbUY