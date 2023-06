Ο επικεφαλής της ιστορικής ομάδας, Αντρέα Στέλα, παραδέχεται το αδύναμο σημείο του πορτοκαλί μονοθεσίου.

Για μία ακόμα σεζόν, το ξεκίνημα της McLaren Racing δεν είναι αυτό στο οποίο ήλπιζαν τα εκατομμύρια υποστηρικτών της. Η MCL60 που βαφτίστηκε έτσι προς τιμή των 60 ετών γεμάτων επιτυχίες, δεν είναι αντάξια των προκατόχων της.

Έχει βαθμολογηθεί μόνο σε τρεις αγώνες, με καλύτερο πλασάρισμα την έκτη θέση του Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Αυστραλίας. Συνολικά η McLaren έχει συγκεντρώσει μόλις 17 βαθμούς σε επτά αγώνες -270 λιγότερους από την πρωτοπόρο Red Bull Racing- και βρίσκεται στην έκτη θέση.

