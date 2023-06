Η περιορισμένης παραγωγής έκδοση του μοντέλου έγινε ανάρπαστη μόλις άρχισαν οι παραγγελίες.

Σαν εισιτήρια του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ ξεπούλησε το Volkswagen Golf R 333 Limited Edition. Η συλλεκτική έκδοση του σπορ hatchback θα κατασκευαστεί σε μόλις 333 μονάδες. Αριθμός που εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις 8 λεπτά, όπως ενημέρωσε η Volkswagen!

🏁 That was superfast! Within only 8 minutes, all 333 units of the #VWGolf R 333 are already sold out!



Congrats to all the happy new owners! pic.twitter.com/oiGKdG25TM