Λίγο πριν το φινάλε του Grand Prix του Μονακό ο Ολλανδός είχε χτυπήσει στις μπαριέρες.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να έδειχνε πως είχε τον απόλυτο έλεγχο του Grand Prix του Μονακό, διαχειριζόμενος ελαστικά αλλά και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, υπήρξε όμως μία στιγμή όπου πήγε να χάσει τα πάντα.

Αυτή ήταν στα τελικά στάδια το αγώνα, όταν είχε βάλει πλέον τα ενδιάμεσα ελαστικά και όδευε προς την 39η νίκη του. Βγαίνοντας από το σύμπλεγμα των στροφών της πισίνας, χτύπησε με τον πίσω δεξί τροχό στις μπαριέρες ωστόσο ήταν ένα λάθος που δεν του στοίχισε.

Η ανάρτηση της RB19 άντεξε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την τέταρτη φετινή νίκη του.

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Millimetres from danger for our race leader! 😱#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/6iqnT5idOD