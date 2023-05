Ο Ισπανός της Aston Martin έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνισή του στο Μονακό και απένειμε τα εύσημα στον Μαξ Φερστάπεν.

Ακόμη ένας αγώνας, ακόμη ένα βάθρο φέτος για τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός οδηγός εκκίνησε και τερμάτισε στη 2η θέση στο Grand Prix Μονακό, πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Αλόνσο μίλησε για τον αγώνα του στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου και εξήγησε τη στρατηγική που ακολούθησε η ομάδα του: «Ήταν πολύ δύσκολα σήμερα. Επιλέξαμε τη σκληρή γόμα ελαστικών και θυσιάσαμε τις πιθανότητές μας να είμαστε μπροστά στη στροφή 1. Παίξαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι με τη στρατηγική, αλλά ο Φερστάπεν ήταν πολύ καλός με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Δεν είχαμε κάποια ελπίδα και η βροχή στο τέλος έκανε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα. Δεν ήταν εύκολη η οδήγηση».

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο δύσκολη ήταν η οδήγηση στο βρεγμένο οδόστρωμα, απάντησε: «Δεν πατούσα τέρμα το γκάζι στο γύρο. Το φρενάρισμα ήταν πολύ δύσκολο στη στροφή 5 και στη στροφή 10. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έμεινα έκπληκτος που δεν είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας σήμερα. Όλοι οι οδηγοί έκαναν φοβερή δουλειά να μείνουν στην πίστα».

Μετά και το νέο του βάθρο, ο Αλόνσο έχει 93 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Οδηγών και παρέμεινε στην 3η θέση. Μάλιστα, είναι 12 βαθμούς πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ της Aston Martin.

There’s podiums, and then there’s the #MonacoGP podium.



A special moment to see Fernando up there. 💚 pic.twitter.com/WnnfZ8fgb7