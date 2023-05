Γιορτινό θα είναι το κλίμα στη βρετανική ομάδα στο επερχόμενο GP Μονακό της F1, καθώς θα γιορτάσει μία σημαντική για εκείνη ημέρα με ιδιαίτερο τρόπο.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για να ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Μονακό, το έκτο αγωνιστικό τριήμερο της φετινής σεζόν της Formula 1. Για ορισμένες ομάδες και οδηγούς σημαίνει πολλά, καθώς πρόκειται για έναν αγώνα που θέλουν να κερδίσουν άπαντες.

Για τη McLaren ωστόσο, ο αγώνας είναι ύψιστης σημασίας. Την Κυριακή, 28 Μαΐου, θα αγωνιστεί τόσο στο Grand Prix Μονακό, όσο και στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Πρόκειται για δύο εκ των τριών αγώνων του Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τους οποίος έχει κατακτήσει.

Στον αγώνα του Μονακό η MCL60 θα μεταμορφωθεί σε μία «εγκυκλοπαίδεια» με τέσσερις τροχούς που θα θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της φίρμας. Το μαύρο, το λευκό, αλλά και το πορτοκαλί είναι τα τρία χρώματα που κυριαρχούν στο σώμα του μονοθεσίου.

Το μαύρο, που βρίσκεται στο εμπρός μέρος, αποτίει φόρο τιμής στη McLaren F1 GTR που κατέκτησε τις 24 Ώρες Λε Μαν το 1995. Το λευκό που βρίσκεται στο κυρίως αμάξωμα αντικατοπτρίζει τη McLaren MP4-2 του Αλέν Προστ, που κέρδισε στο Πριγκιπάτο το 1984. Τέλος, το πορτοκαλί χρώμα που υπάρχει στο πίσω μέρος είναι προς τιμήν της νίκης της McLaren στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1974 με τον Τζόνι Ρούθφορντ.

Στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης του 2023, η βρετανική ομάδα θα συμμετάσχει με τέσσερα αγωνιστικά μονοθέσια, με τα τρία να έχουν ειδικό χρωματισμό, αφιερωμένο στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η McLaren επιβεβαίωσε πως θα αγωνιστεί με το χρωματισμό αυτό και στο Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 2-4 Ιουνίου.

It’s a story of triumph. Of determination. Of perseverance. Of pride.



