Σαν Σήμερα: Όταν ο Χάμιλτον κατέκτησε το Μονακό

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Συνολικά πέντε παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 κατέκτησαν νίκη σε Grand Prix σαν σήμερα, σε αγώνες που αποδείχθηκαν ανατρεπτικοί. Η αρχή έγινε το 1975, ενώ ο πιο πρόσφατος το 2014. Στον κόσμο του MotoGP, έχουμε μία ακόμη στάση στο Λε Μαν της Γαλλίας για έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα εκκίνησε από την pole position στο GP Βελγίου και κατέκτησε μια άνετη νίκη, ξεπερνώντας την Tyrrell του Τζόντι Σέκτερ και την Brabham του Κάρλος Ρόιτμαν.

Σαν σήμερα το 1986, ο Νάιτζελ Μάνσελ ανέκαμψε από ένα τετ-α-κε στο σικέιν του «bus-stop» στο Σπα και κέρδισε το Grand Prix Βελγίου, ανοίγοντας λογαριασμό στη σεζόν με τη Williams. Ο Νέλσον Πικέ είχε θέσει ξεκάθαρη υποψηφιότητα για τη νίκη ύστερα από μια σειρά ατυχημάτων στην πρώτη στροφή του αγώνα, μέχρι που τέθηκε εκτός με αστοχία στο τούρμπο. Ο Μάνσελ προσπέρασε τον Άιρτον Σένα πριν τη διαδικασία των pit-stops, χτίζοντας έκτοτε μια ασφαλή διαφορά για τη νίκη χωρίς να απειληθεί. Ο Στέφαν Γιοχάνσον της Ferrari ολοκλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1997, διεξήχθη το GP Ισπανίας στη Βαρκελώνη για την F1, με τον Ολιβιέ Πανίς και τη μικρή ομάδα της Prost να κάνουν αίσθηση για ακόμα μια φορά στη σεζόν. Σε μια μέρα όπου τα ελαστικά της Bridgestone αποδείχθηκαν λειτουργικότερα αυτών της Goodyear για τις μεγάλες ομάδες, ο Γάλλος οδηγός εκκίνησε 12ος και μέχρι το τελευταίο σκέλος του αγώνα είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση. Άσκησε μεγάλη πίεση στον Ζακ Βιλνέβ και ο ρυθμός του έδειχνε πως σύντομα θα τεθεί επικεφαλής. Τελικά έχασε πάρα πολύ χρόνο στην προσπάθειά του να ντουμπλάρει τους Ραλφ Σουμάχερ και Έντι Ιρβάιν, με τον δεύτερο μάλιστα να αγνοεί παντελώς τις μπλε σημαίες ώστε να πλησιάσει στις θέσεις του βάθρου ο teammate του, Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Ιρλανδός δέχτηκε ποινή stop/go και τερμάτισε πολύ πίσω, με τον Βιλνέβ να κατακτά τη νίκη και να πλαισιώνεται στο βάθρο από τους Πανίς και Ζαν Αλεζί.

Σαν σήμερα το 2003, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Γαλλίας στην πόλη του Λε Μαν για τον τέταρτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο αγώνας είχε αρχικά διακοπεί στον 15ο από τους 28 γύρους, εξαιτίας της βροχής που έκανε την πίστα… λίμνη. Με βάση τους νέους αγωνιστικούς κανονισμούς της καινούριας τότε μεγάλης κατηγορίας του MotoGP, ο αγώνας άρχισε ξανά και η τελική κατάταξη δεν θα προέκυπτε από τα συνδυασμένα αποτελέσματα των δύο σκελών, αλλά από την κατάταξη με την οποία θα έκλεινε αποκλειστικά το δεύτερο σκέλος του event. Ο Σέτε Ζιμπερνάου ξεπέρασε ελάχιστα τον Βαλεντίνο Ρόσι στον τερματισμό, ύστερα από μια κακή γραμμή του «Γιατρού» στην τελευταία στροφή, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσε ο Άλεξ Μπάρος.

Σαν σήμερα το 2008, μια ελαφρά βροχόπτωση προσέφερε έναν ανατρεπτικό και συναρπαστικό αγώνα για το GP Μονακό της F1. Ένα κλατάρισμα που προκλήθηκε ύστερα από μια επαφή με τον τοίχο στην στροφή Ταμπάκ του 5ου γύρου φάνηκε να αφήνει εκτός μάχης τον Λιούις Χάμιλτον, μέχρι που ο Βρετανός ευνοήθηκε από την έγκαιρη είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Χάμιλτον άλλαξε ελαστικά και το μονοθέσιό του ανεφοδιάστηκε, παίρνοντας έτσι τα ηνία του αγώνα ύστερα από το pit-stop του Φελίπε Μάσα. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Ferrari τερμάτισε τελικά τρίτος, καθώς έχασε άλλη μια θέση στη δεύτερη φάση των pit-stops από τον Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Πιο πίσω, ο Άντριαν Σούτιλ έδειχνε να οδεύει σε μια αξιόλογη 4η θέση με τη νεοφώτιστη Force India, μέχρι που χτυπήθηκε από την ανεξέλεγκτη έτερη Ferrari του Κίμι Ράικονεν στο σικέιν μετά το τούνελ, 10 γύρους πριν τον τερματισμό.

