Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Σένα στο Μονακό

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Για μία ακόμη ημέρα συνεχίζουμε σε κλίμα Μονακό, με τη Formula 1 να πραγματοποιεί τέσσερις αγώνες στο Πριγκιπάτο. Όπως είναι λογικό, οι περισσότεροι εξ’ αυτών ήταν πολύ συναρπαστικοί. Επιπλέον, ένας αγαπημένος Βραζιλιάνος έχει γενέθλια. Στο MotoGP, επιστρέφουμε και πάλι στο Λε Μαν της Γαλλίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα 23/5 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, ο Τζάκι Στιούαρτ μετέτρεψε την επιβλητική του pole position σε νίκη για το GP Μονακό, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στους διάσημους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ο πολλά υποσχόμενος και αείμνηστος Ρόνι Πέτερσον οδήγησε μαχητικά από την 6η θέση και τερμάτισε δεύτερος με μια March 711, για το πρώτο του βάθρο στην F1. Την τρίτη θέση κατέλαβε Τζάκι Ιξ με μια Ferrari 312B2.

Σαν σήμερα το 1972, γεννήθηκε ο πολυαγαπημένος, Ρούμπενς Μπαρικέλο. Ο δημοφιλής Βραζιλιάνος δημιούργησε πολλές προσδοκίες με την Jordan και τη Stewart κατά τη δεκαετία του ’90 στην F1, υπογράφοντας έτσι στη Scuderia Ferrari για το 2000, δίπλα στον Μίκαελ Σουμάχερ. Αυτή η αλλαγή ομάδας συνέπεσε με την απαρχή της απόλυτης κυριαρχίας του Γερμανού στο σπορ, με τον Μπαρικέλο να κατακτά μόλις 9 νίκες στα έξι χρόνια παρουσίας του στο Μαρανέλο. Αρνούμενος να διατηρηθεί περαιτέρω στη σκιά του Σουμάχερ, μετακινήθηκε στη Honda το 2006 και τρία χρόνια αργότερα πήρε άλλες δύο νίκες με την ομάδα-πυροτέχνημα της Brawn GP. Ακολούθησαν δύο σεζόν στην μικρομεσαία ομάδα της Williams, με το 2011 να είναι η τελευταία του σεζόν στην F1. Ο Βραζιλιάνος πειραματίστηκε στο IndyCar το 2012, συμμετείχε σποραδικά στους 24ωρους αγώνες αντοχής του Λε Μαν και της Ντεϊτόνα και πλέον αγωνίζεται στο πρωτάθλημα supercar της πατρίδας του.

Σαν σήμερα το 1982, διεξήχθη το ανατρεπτικό GP Μονακό της F1. Ο Ρικάρντο Πατρέζε της Brabham ήταν αυτός που βγήκε αλώβητος από τα τραγελαφικά συμβάντα των τελευταίων γύρων, ώστε να κατακτήσει την πρώτη του νίκη στην F1. Ο αρχικός επικεφαλής Ρενέ Αρνού είχε χάσει τον έλεγχο της Renault στην στροφή της πισίνας στο 15ο γύρο και έμεινε εκτός, με την βροχή στα τελευταία λεπτά του αγώνα να φέρνει τα πάνω κάτω. Ο Αλέν Προστ αιφνιδιάστηκε και έπεσε στις μπαριέρες ενώ έβγαινε από το σικέιν μετά το τούνελ, με τον Πατρέζε να χάνει τον έλεγχο στην φουρκέτα Λόουζ στον προτελευταίο γύρο. Τελικά σπρώχτηκε ριψοκίνδυνα από τους κριτές για να επανεκκινήσει τον κινητήρα του και εκμεταλλεύτηκε τα δώρα των Ντιντιέ Πιρονί, Αντρέα Ντε Τσέζαρις και Ντέρεκ Ντέιλι στον τελευταίο γύρο. Οι πρώτοι δύο έμειναν από καύσιμα, ενώ ο Ντέιλι έχασε λάδια από το κιβώτιο ταχυτήτων του ύστερα από μια προηγούμενή του σύγκρουση.

Σαν σήμερα το 1993, ο θρυλικός Άιρτον Σένα σημείωσε την έκτη του νίκη στους δρόμους του Πριγκιπάτου, καταρρίπτοντας έτσι το μυθικό επίτευγμα του παλαιότερου Γκρέιαμ Χιλ. Ο Βραζιλιάνος της McLaren ευνοήθηκε από την ποινή που δέχτηκε ο poleman, Αλέν Προστ, για άκυρη εκκίνηση καθώς και από την εγκατάλειψη του Μίκαελ Σουμάχερ, βάζοντας πλώρη για ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από τους Ντέιμον Χιλ και Ζαν Αλεζί, οι οποίοι τερμάτισαν αρκετά δευτερόλεπτα πίσω.

Σαν σήμερα το 2004, πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα GP Μονακό που έχει γραφτεί ανεξίτηλα στην ιστορία της F1. Το αγωνιστικό τριήμερο είχε ξεκινήσει ανατρεπτικά καθώς ο ασυναγώνιστος Μίκαελ Σουμάχερ αδυνατούσε να βρει ρυθμό, ενώ ο Γιάρνο Τρούλι κατέκτησε την pole position σημειώνοντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς γύρους στα χρονικά του ιδιαίτερου σιρκουί. Το δράμα του αγώνα ξεκίνησε στον 41ο γύρο, όταν μια σύγκρουση ανάμεσα στους Φερνάντο Αλόνσο και Ραλφ Σουμάχερ έφερε την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα. Ο Σουμάχερ της Ferrari πήρε το ρίσκο να μην μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών. Στον 46ο γύρο έκανε απότομο φρενάρισμα μέσα στου τούνελ, μπλόκαρε τα ελαστικά του και είχε επαφή με τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην απότομη κίνηση του Γερμανού. Ο Γερμανός εγκατέλειψε, με τους Τρούλι και Τζένσον Μπάτον να μονομαχούν για πάνω από 30 γύρους μέχρι τον τερματισμό. Ο Ιταλός κράτησε οριακά πίσω του τον Βρετανό για την μοναδική του νίκη στην F1, ενώ ο Ρούμπενς Μπαρικέλο συμπλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2010, ο Χόρχε Λορένθο πήρε μια εμφατική νίκη στο GP Γαλλίας, την δεύτερη συνεχόμενή του στη σεζόν, ξεπερνώντας τους Βαλεντίνο Ρόσι και Αντρέα Ντοβιτσιόζο. Ο θρίαμβος του Ισπανού σήμανε επίσης την πρώτη φορά που η Yamaha κέρδισε στους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν μετά το 1980.

Φωτογραφίες: forracefansonly/twitter