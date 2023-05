O Βαλεντίνο Ρόσι πήρε το πρώτο του βάθρο στο GT World Challenge

O Ιταλός θρύλος του MotoGP κατέκτησε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στον αγώνα του GT World Challenge Europe στην πίστα του Μπραντς Χατς.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του ως εργοστασιακός οδηγός της BMW στο πρωτάθλημα GT World Challenge. H σεζόν για το πρωτάθλημα Σπριντ, αγώνων μίας ώρας, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Μαΐου στην πίστα Μπραντς Χατς της Μ. Βρετανίας.

Στο δεύτερο μονόωρο αγώνα, ο 44χρονος οδηγός μαζί με τον συνοδηγό του, Μαξίμ Μαρτάν, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση με τη #46 BMW M4 GT3 της Team WRT. To πλήρωμα εκκίνησε από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης και εκμεταλλεύτηκε προβλήματα του ανταγωνισμού για να κερδίσει μία θέση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των pit-stop.

