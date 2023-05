O CEO της Formula 1 ρωτήθηκε για την κυριαρχία της Red Bull Racing στο φετινό πρωτάθλημα και το πώς μπορεί να καλυφθεί η απόσταση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Η ολοκλήρωση του Grand Prix Μαϊάμι βρήκε τη Red Bull Racing να πανηγυρίζει το τέταρτο 1-2 των οδηγών της σε πέντε αγώνες φέτος! Ως αποτέλεσμα, η αυστριακή ομάδα έχει υπερδιπλάσιους βαθμούς από τη δεύτερη Aston Martin. Καθώς κανείς εκ των ανταγωνιστών της δε δείχνει να καλύπτει την απόσταση σε σταθερή βάση, αρκετοί αναρωτιούνται αν φέτος θα δούμε τη Red Bull να κερδίζει όλα τα Grand Prix, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα στην ιστορία της Formula 1.

Η χαώδης απόσταση ανάμεσα στην RB19 και τα υπόλοιπα μονοθέσια προκαλεί «πονοκέφαλο» στη Formula 1 και στη Liberty Media που κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα. Και αυτό διότι το ενδιαφέρον του κοινού θα μειώνεται όσο περνά η σεζόν και ομάδες όπως η Mercedes-AMG και η Scuderia Ferrari δε δείχνουν ανταγωνιστικές. Για την κυριαρχία των «ταύρων» ρωτήθηκε ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.

«Θα πρέπει να παραδεχτούμε την αλήθεια: Η Red Bull έκανε καλύτερη δουλειά από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι γεγονός. Όμως δεν μπορώ να πω ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει», ανέφερε στο συνέδριο «Future of the Car» που διοργάνωσαν οι Financial Times στο Λονδίνο. Ο Ντομενικάλι υποστήριξε ότι η Formula 1 δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στο αγωνιστικό κομμάτι. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην απόδοση των ομάδων. Είμαι σίγουρος πως ό,τι κάναμε στον τομέα των οικονομικών περιορισμών θα βοηθήσει στο να κλείσει η ψαλίδα στο τεχνικό κομμάτι».

