Έξαλλος με την απόδοση της γαλλικής ομάδας στην F1 είναι ο CEO της Alpine, Λοράν Ροσί, ο οποίος μίλησε για ερασιτεχνισμούς.

Οι φιλοδοξίες της Alpine για τη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ήταν αρκετά υψηλές. Η γαλλική ομάδα είχε ως στόχο να έχει ένα από τα τέσσερα ταχύτερα μονοθέσια του grid και να κάνει το επόμενο βήμα προς την κορυφή του σπορ.

Ωστόσο η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική, με τους Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί να έχουν δυσκολευτεί ιδιαίτερα με την A523. Επιπλέον, η Alpine είχε ορισμένους πολύ δύσκολους αγώνες και ως αποτέλεσμα η πραγματική της δυναμική δεν αποτυπώνεται στα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, ο CEO της Alpine, Λορέν Ροσί, με δηλώσεις του στο Canal+, μίλησε με πολύ «σκληρή» γλώσσα για την απόδοση της ομάδας του έως τώρα: «Η απόδοσή μας έως τώρα είναι κακή, είναι απογοητευτική. Ξεκινήσαμε τη φετινή σεζόν με υποδεέστερη απόδοση έναντι των αντιπάλων μας. Είναι εμφανές πως η θέση μας στη βαθμολογία δεν είναι αντάξια των πόρων που ξοδεύουμε και είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τους στόχους μας. Σημειώνω, όχι μόνο την προφανή έλλειψη απόδοσης, αλλά πιθανότατα μία φιλοσοφία που δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της ομάδας».

Το χειρότερο Grand Prix των Γάλλων στο φετινό πρωτάθλημα έως τώρα ήταν ο αγώνας στο Αζερμπαϊτζάν. Όμως ο Ροσί έχει συγκρατήσει έναν άλλο αγώνα από το 2023, με τον οποίο έμεινε απογοητευμένος από την εμφάνισή της ομάδας του.

«Δεν μου άρεσε το πρώτο Grand Prix, διότι υπήρξαν, και συγγνώμη που θα το πω αυτό, ερασιτεχνισμοί. Οδήγησαν σε ένα κακό αποτέλεσμα, ήταν απαράδεκτο. Ο προηγούμενος αγώνας στο Μπακού ήταν παρόμοιος με του Μπαχρέιν. Δεν είναι αποδεκτές τέτοιες εμφανίσεις. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη. Όμως μαθαίνεις από αυτά. Πρέπει να μαθαίνεις και αν κάνεις το ίδιο λάθος ξανά, σημαίνει πως δεν έμαθες και δεν έχεις αναλάβει ευθύνες. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, πρόσθεσε», είπε.

Μετά από πέντε Grand Prix στο 2023, η Alpine βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς.

