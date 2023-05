O Βρετανός πολυπρωταθλητής της F1, περιμένει με αγωνία τις αναβαθμίσεις για την W14, ώστε να βελτιωθεί η αγωνιστική της εικόνα στη φετινή σεζόν.

Προτού ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική σεζόν, η Mercedes-AMG γνώριζε πως η W14 E-Performance δεν θα την επαναφέρει στην κορυφή της Formula 1. Έτσι, οδηγήθηκε στην απόφαση να αλλάξει το σχεδιασμό του μονοθεσίου της και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το πρόγραμμα αναβαθμίσεων.

Το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, αναμένεται να παρουσιαστεί στην πίστα της Ίμολα, μετά τα μέσα Μαΐου. Σύμφωνα με τη Mercedes, η εμφάνιση της W14 αναμένεται να αλλάξει, σε μία προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, ανέφερε στο πλαίσιο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν πως δεν βλέπει την ώρα να οδηγήσει το αναβαθμισμένο μονοθέσιο των Γερμανών: «Από την αρχή της χρονιάς γνωρίζαμε πως θα μας πάρει αρκετούς αγώνες για να βάλουμε στο μονοθέσιο αυτή την αναβάθμιση. Μετράω τις ημέρες και τις εβδομάδες μέχρι να συμβεί. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο καλή θα είναι, όμως ξέρουμε πως θα είναι μια νέα αρχή για εμάς».

