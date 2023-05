Σαν Σήμερα: Όταν ο Σουμάχερ «ξεσήκωσε» την Ίμολα

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, περιλαμβάνονται ιστορίες από Grand Prix στην Ίμολα και στη Χαράμα, τραγικά γεγονότα στο WRC αλλά και την τελευταία νίκη της θρυλικής Lancia Stratos. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε δύο συναρπαστικούς αγώνες σε δύο διαφορετικές δεκαετίες.

Σαν σήμερα το 1976, έλαβε χώρα το GP Ισπανίας για τη Formula 1, στην πίστα της Χαράμα. Η Ferrari είχε ήδη κερδίσει τους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν, αλλά οι πιθανότητες για μια τέταρτη νίκη άρχισαν να λιγοστεύουν όταν ο Τζέιμς Χαντ της McLaren κατέλαβε την pole position. Ωστόσο, το πρώτο μισό του αγώνα είχε ως πρωτοπόρο τον Νίκι Λάουντα, ο οποίος μάλιστα καταπονούνταν από το σπασμένο πλευρό που είχε αποκομίσει σε ένα ατύχημα με τρακτέρ. Στην πορεία έπεσε πίσω από τις McLaren των Χαντ και Γιόχαν Μας, με τον Γερμανό να εγκαταλείπει 10 γύρους πριν τον τερματισμό λόγω αστοχίας κινητήρα.

O Χαντ πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού αφήνοντας σχεδόν 31 δευτερόλεπτα πίσω τον Αυστριακό μπροστάρη της Ferrari, αλλά είχε αρχικά αποκλειστεί από τα τελικά αποτελέσματα διότι η McLaren M23 ήταν ελαφρώς πιο πλατιά βάσει των Τεχνικών Κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο Λάουντα είχε ανακηρυχθεί νικητής. Η απόφαση των αγωνοδικών ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, ειδικά αν αναλογιστούμε πως ο σχετικός κανονισμός περί πλάτους των μονοθεσίων είχε οριστεί με γνώμονα το ήδη πλατύ μηχανικό σύνολο της McLaren. Η βρετανική ομάδα έκανε ένσταση, αποδίδοντας την παραβίαση που όρισαν οι αγωνοδίκες στη διαπλάτυνση που υπέστησαν τα ελαστικά εξαιτίας της υψηλής τους θερμοκρασίας. Η McLaren τελικά δικαιώθηκε μετά από δύο μήνες αναμονής, ο αποκλεισμός του Χαντ άρθηκε και του απονεμήθηκαν οι 9 βαθμοί της νίκης. Στις πιο πίσω θέσεις, ο Γκούναρ Νίλσον κατέγραψε με την τρίτη θέση το πρώτο του βάθρο στη Formula 1, ο Κρις Έιμον βαθμολογήθηκε για τελευταία φορά, ενώ έκανε το ντεμπούτο της η μυθική εξάτροχη Tyrrell P34.

Σαν σήμερα το 1981, η εμβληματική Lancia Stratos σημείωσε την 17η και τελευταία της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) δια χειρός Μπερνάντ Νταρνίς, ο οποίος επικράτησε στον Γύρο της Κορσικής. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη για τον Γάλλο στο ιταλικό αγωνιστικό που εφοδιαζόταν με κινητήρα V6 της Ferrari, ενώ ο Γκι Φρεκλέν έφερε την Sunbeam Lotus στη δεύτερη θέση με συνοδηγό τον Ζαν Τοντ. Την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε ο Τόνι Ποντ με ένα Datsun Violet.

Σαν σήμερα το 1985, κατά την τέταρτη Ειδική Διαδρομή του Γύρου της Κορσικής για το WRC, ο Ατίλιο Μπετέγκα έπεσε με την Lancia 037 σε ένα δέντρο από την πλευρά του οδηγού και σκοτώθηκε ακαριαία, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο συνοδηγός του, Μαουρίτσιο Περισινό, βγήκε αλώβητος από την σύγκρουση, η οποία με την σειρά της δημιούργησε πολλά ερωτήματα γύρω από τα επίπεδα ασφάλειας των ταχύτατων πλέον αυτοκινήτων Group B.

Σαν σήμερα το 1986, ακριβώς έναν χρόνο μετά τον χαμό του Ατίλιο Μπετέγκα, ο Γύρος της Κορσικής χαρακτηρίστηκε ξανά από μια σειρά τραγικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, ο δημοφιλέστατος Χένρι Τόιβονεν έχασε τον έλεγχο σε μια στενή αριστερή στροφή στο έβδομο χιλιόμετρο της 18ης Ειδικής Διαδρομής και έπεσε σε έναν γκρεμό μαζί με τον Αμερικανό συνοδηγό του, Σέρτζιο Κρέστο. Η Lancia Delta S4 εξερράγη, τυλίχτηκε στις φλόγες και κανείς δεν επέζησε του συμβάντος. Η ακριβής αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα, με τους περισσότερους να την αποδίδουν στην βαριά ίωση που ταλαιπωρούσε τον 29χρονο Φινλανδό οδηγό. Ο Τόιβονεν ήταν ένας ανερχόμενος αστέρας του WRC κερδίζοντας συνολικά τρία events, σε Μεγάλη Βρετανία (1980, 1985) και Μόντε Κάρλο (1986). Μετά το δυστύχημα αυτό, εκτός από τους Τόιβονεν και Κρέστο, «πέθανε» και η κατηγορία Group B, με τα αργότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας Group A να καθιερώνονται από το 1987 και έπειτα.

In memory to Henri Toivonen and Sergio Cresto May 2, 1986 pic.twitter.com/lcpxXUjDpm

Σαν σήμερα το 1999, φιλοξενήθηκε ο τρίτος γύρος του πρωταθλήματος της Formula 1 με το GP Αγίου Μαρίνου, στην πίστα της Ίμολα. Ο poleman Μίκα Χάκινεν έδινε τον ρυθμό για τους πρώτους 18 γύρους, αλλά έκανε ένα ασυνήθιστο λάθος και έπεσε άτσαλα στον τοίχο καθώς έβγαινε από το τελευταίο σικέιν. Έτσι, η πρωτοπορία πέρασε στον teammate του στη McLaren, Ντέιβιντ Κούλθαρντ, ο οποίος τελικά δέχτηκε το overcut από τον Μίκαελ Σουμάχερ και έχασε τη θέση του στην φάση των pit stops. Τόσο ο Σκωτσέζος όσο και η McLaren απέδωσαν ευθύνες στους πιο αργούς οδηγούς, που δεν ανταποκρίνονταν έγκαιρα στις μπλε σημαίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ferrari κέρδισε στην Ίμολα για πρώτη φορά μετά το 1983, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο της Stewart.

Σαν σήμερα το 2004, ο Σέτε Ζιμπερνάου κέρδισε στη Χερέθ για το GP Ισπανίας του MotoGP. Η έντονη βροχόπτωση δυσκόλεψε τους αναβάτες καθ’ όλη τη διάρκειά του αγώνα. Η υπόθεση νίκη κρίθηκε ανάμεσα στον Ζιμπερνάου και τον Μαξ Μπιάτζι, με τον Ισπανό να επικρατεί και να αφήνει τον Ιταλό πάνω από πέντε δευτερόλεπτα πίσω. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Άλεξ Μπάρος.

Σαν σήμερα το 2010, ο Χόρχε Λορένθο κατέκτησε τη νίκη μέσα στην πατρίδα του, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι υπομονής και τακτικής. Ο συμπατριώτης Ντάνι Πεντρόσα είχε εκκινήσει από την pole position και ξεμάκρυνε πολύ σύντομα, με τους Βαλεντίνο Ρόσι και Νίκι Χέιντεν να κλείνουν την πρώτη τριάδα μπροστά από τον Λορένθο. Ο Ισπανός της Yamaha πέρασε τον Χέιντεν λίγο μετά το μέσον του αγώνα και άρχισε έκτοτε να ανεβάζει κατακόρυφα τον ρυθμό του, ποντάροντας στην κούραση που θα καταπονούσε πλέον τους πρωτοπόρους. Οκτώ γύρους πριν τον τερματισμό, έφτασε τον «Γιατρό» και τον προσπέρασε στη στροφή 6, στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Πεντρόσα. Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα να ολοκληρώσει το προσπέρασμα στον προτελευταίο γύρο, ο Λορένθο πήρε τελικά την πρωτοπορία και έβαλε πλώρη για την καρό σημαία και την έκτη του νίκη στην μεγάλη κατηγορία.

