Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin πιστεύει πως δίχως την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας θα είχε ανέβει εκείνος στο βάθρο της F1 στο Μπακού.

Για μία ακόμη φορά στη φετινή σεζόν, η Aston Martin απέδειξε πως έχει ένα ταχύτατο μονοθέσιο που μπορεί να διεκδικεί βάθρο σε κάθε αγώνα. Ο Φερνάντο Αλόνσο εκκίνησε από την 6η θέση και τερμάτισε 4ος στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ελάχιστα πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Ισπανός δεν είχε την ταχύτητα να απειλήσει τη Red Bull Racing, που έκανε το 1-2 με τον Σέρχιο Πέρεζ στην κορυφή, όμως έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. Κορυφαία στιγμή ήταν το προσπέρασμα στον Κάρλος Σάινθ στη στροφή 5, μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Παρά το γεγονός πως δεν ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο, ο Αλόνσο ήταν ικανοποιημένος με τη συνολική εικόνα της ομάδας του: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Είχαμε το ρυθμό και χθες στον Αγώνα Σπριντ. Σήμερα ήμασταν ακόμα πιο δυνατοί, ειδικά με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Δυστυχώς το Αυτοκίνητο Ασφαλείας εμφανίστηκε και βάλαμε τα σκληρά ελαστικά. Η Ferrari ήταν πολύ τυχερή που είχαμε τη σκληρή γόμα. Δυσκολεύτηκαν πολύ στην αρχή του αγώνα με τη φθορά και με τη σκληρή ήταν εντάξει. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο για την Aston Martin. Δεν μεγιστοποιήσαμε την απόδοσή μας, είχαμε προβλήματα. Στην τελική όμως ήμασταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από το βάθρο. Αυτό δείχνει πως η Aston Martin δεν τα παρατά ποτέ τις Κυριακές».

Yes team! 👏



Great drives from our duo and plenty of teamwork brings home a haul of championship points in Baku.#AzerbaijanGP pic.twitter.com/R7hfWExU2K