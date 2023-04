Η Alpine Cars είναι έτοιμη να αποκαλύψει το πρωτότυπο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο του 2024.

Εκμεταλλευόμενη την παρουσία της στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1, η Alpine δημοσιοποίησε σε τα πλάνα της για το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση. Η σπορ μάρκα από τη Γαλλία θα λανσάρει ένα 100% ηλεκτρικό hatchback, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2024.

Ενόψει της παρουσίασης, η Alpine Cars έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο-teaser και ανακοίνωσε το όνομα του πρωτότυπου μοντέλου: A290_β. Το ελληνικό γράμμα «β» παραπέμπει στην έκδοση «beta».

Η παρουσίαση της Alpine A290_β θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου και το κοινό μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό για προσκλήσεις μέσω του QR code στις Alpine A523 που συμμετέχουν στο Grand Prix του Μπακού και στις A470 που λαμβάνουν μέρος στις 6 Ώρες του Σπα.

