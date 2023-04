Σαν Σήμερα: Η επική μάχη Αλόνσο-Σουμάχερ στην Ίμολα

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, θα ταξιδέψουμε στη θρυλική Ίμολα, εκεί που δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές έδωσαν μια αξέχαστη μάχη πριν από 18 χρόνια στο πλαίσιο της Formula 1. Στον κόσμο του MotoGP θα επισκεφθούμε την πίστα της Χερέθ, ενώ στο WRC ταξιδεύουμε στην Αργεντινή. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2005, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό GP Αγίου Μαρίνου, στην πίστα της Ίμολα. Σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από ανατροπές, ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε στην πρωτοπορία μετά την εγκατάλειψη του poleman, Κίμι Ράικονεν. Πιο πίσω, ο Μίκαελ Σουμάχερ, αξιοποίησε εξαιρετικά τη δυναμική των ελαστικών της Bridgestone και τη στρατηγική της Ferrari και βρέθηκε σύντομα δεύτερος, παρόλο που εκκίνησε μόλις 13ος. Η ταχύτατη και ακριβέστατη οδήγησή του, τον έφερε στον διαχύτη της Renault του νεαρού Αλόνσο, με τους τελευταίους 12 γύρους να προσφέρουν στο κοινό μια συγκλονιστική μονομαχία. Ο Ισπανός άντεξε στην αφόρητη πίεση του Γερμανού και κατέκτησε τη νίκη για μόλις 0,215 δευτερόλεπτα. Μετά τον αποκλεισμό του Τζένσον Μπάτον της BAR-Honda λόγω χρήσης παράνομου ρεζερβουάρ καυσίμων, η τρίτη θέση κατέληξε στη McLaren του Αλεξάντερ Βουρτς. Ο Αυστριακός είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και σημείωσε το πρώτο του βάθρο μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια στο σπορ.

