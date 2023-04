Σαν Σήμερα: Η νίκη του Αλόνσο στην έρημο και η σύγκρουση Ρόσι-Στόνερ

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

«Πλούσιο» είναι το σημερινό περιεχόμενο του καθιερωμένου ραντεβού μας με την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον κόσμο της Formula 1 θα ταξιδέψουμε σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Μπαχρέιν και θα μάθουμε για την καλύτερη επιλογή που έκανε ομάδα για την Ακαδημία της. Στον κόσμο του MotoGP θα θυμηθούμε δύο αγώνες, ενώ στο WRC κάνουμε… σαφάρι.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1977, έλαβε χώρα ο τέταρτος αγώνας της σεζόν στη Formula 1, στην πίστα του Λονγκ Μπιτς. Οι θεατές έγιναν μάρτυρες μιας εξαιρετικής τριπλής μονομαχίας μεταξύ των Τζόντι Σέκτερ, Μάριο Αντρέτι και Νίκι Λάουντα. Στους τελευταίους τέσσερις γύρους, ο Σέκτερ είχε απώλεια πίεσης σε ένα ελαστικό του και μείωσε τον ρυθμό του. Αυτό επέτρεψε στον Αντρέτι να τον προσπεράσει για την πρωτοπορία. Η Wolf του Νοτιοαφρικανικού έμεινε πίσω και από τη Ferrari του Λάουντα, με τον Αμερικανό να σημειώνει την πρώτη του νίκη στην πατρίδα του. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη νίκη για την επαναστατική Lotus 78, η οποία σήμανε την απαρχή της κυριαρχίας των μονοθεσίων ground effect.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο άσσος των ράλλυ, Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα. Ο Φινλανδός υπήρξε ιδιαίτερα γνωστός για το επιθετικό στιλ οδήγησής του, το οποίο συχνά τον οδηγούσε σε ατυχήματα και εγκαταλείψεις. Μέχρι τη νίκη του νεαρού Κάλε Ροβάνπερα στην Εσθονία το 2021, υπήρξε για πολλά χρόνια ο νεότερος νικητής ράλλυ στην ιστορία του θεσμού, ενώ με τις 18 νίκες του θεωρείται στατιστικά ο πιο επιτυχημένος οδηγός που δεν κατέκτησε ποτέ τίτλο. Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2020, ο Λάτβαλα έγινε ο επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing στο WRC.

Σαν σήμερα το 1988, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της σεζόν στη Formula 1, με το GP Βραζιλίας. Ο Αλέν Προστ της McLaren κέρδισε με άνεση. Ο teammate του και poleman, Άιρτον Σένα, αντιμετώπισε προβλήματα με το κιβώτιο ταχυτήτων στον γύρο σχηματισμού. Ο Βραζιλιάνος πήρε το εφεδρικό μονοθέσιο και εκκίνησε από το pit-lane, φτάνοντας μέχρι και τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, λίγο μετά το μέσον του αγώνα δέχτηκε μαύρη σημαία (αποκλεισμό), καθώς άλλαξε μονοθέσιο αφότου είχε δοθεί η εκκίνηση.



Ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Scuderia Ferrari προάχθηκε στη δεύτερη θέση, με τον πρωταθλητή, Νέλσον Πικέ να ολοκληρώνει το βάθρο. Ο αγώνας αυτός σήμανε και την έναρξη της τελευταίας σεζόν πριν την απαγόρευση των κινητήρων τούρμπο.

Σαν σήμερα το 1994, το άκρως απαιτητικό Ράλλυ Σαφάρι Κένυας έμεινε στην ιστορία για την πρώτη και μοναδική νίκη του Ίαν Ντάνκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Οδηγούσε ένα τετρακίνητο Toyota Celica ST185 και ξεπέρασε κατά 25 λεπτά το Mitsubishi Lancer Evo πρώτης γενιάς του Ιάπωνα Κεντζίρο Σινοκζούκα. Ο μετέπειτα πρωταθλητής, Ντιντιέ Οριόλ, έκλεισε το βάθρο με ένα ακόμα Celica.

Σαν σήμερα το 1998, η McLaren ανακοίνωσε την ένταξη του 13χρονου Λιούις Χάμιλτον στην Ακαδημία Οδηγών της. Με την οικονομική στήριξη της ομάδας, ο ανερχόμενος Βρετανός διακρίθηκε πολλάκις στα καρτ και ύστερα μεταπήδησε στους αγώνες μονοθεσίων.



Μετά από μερικές ακόμη κατακτήσεις πρωταθλημάτων και μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στη Formula 1, ο Χάμιλτον κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με την McLaren το 2008. Το 2013 αποχώρησε για τη Mercedes και μέχρι σήμερα μετρά συνολικά 7 παγκόσμια πρωταθλήματα και τριψήφια νούμερα σε νίκες και pole position.

Σαν σήμερα το 2005, το GP Μπαχρέιν φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Στο πρώτο σκέλος του, ο Μίκαελ Σουμάχερ καταδίωκε τον Φερνάντο Αλόνσο για την πρωτοπορία μέχρι να εγκαταλείψει με πρόβλημα στα υδραυλικά. Ο Ισπανός δεν είχαμε πρόβλημα μετά να κρατήσει τα ηνία και κατέκτησε τη νίκη, αφήνοντας πίσω του την Toyota του Γιάρνο Τρούλι και τη McLaren του Κίμι Ράικονεν.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας για το MotoGP, στην πίστα της Χερέθ. Ο poleman, Κέισι Στόνερ, συγκρούστηκε με τον Βαλεντίνο Ρόσι στη στροφή 1 του 8ου γύρου. Μόλις ένας άνθρωπος της πίστας προσπάθησε να βοηθήσει τον Αυστραλό να επαναφέρει την Ducati του στον αγώνα, με τους υπόλοιπους να στρέφονται προς τον «Γιατρό».



Η νίκη κατέληξε στον Χόρχε Λορένθο της Yamaha, με τον Nτάνι Πεντρόζα να τερματίζει δεύτερος. Ο Νίκι Χέιντεν τερμάτισε στην 3η θέση. Αυτό ήταν το τελευταίο βάθρο του Αμερικανού στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 2016, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μπαχρέιν, δεύτερος αγώνας της σεζόν στη Formula 1. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος του αγώνα.



Ο Βάλτερι Μπότας της Williams έκανε λάθος φρενάρισμα και έπεσε πάνω στον poleman, Λιούις Χάμιλτον στην πρώτη στροφή. Ο Βρετανός κατρακύλησε στην 9η θέση με την πληγωμένη W05 αλλά ανέκαμψε για να τερματίσει στην τρίτη θέση του βάθρου. Στη δεύτερη θέση, ανάμεσα στις δύο Mercedes, βρέθηκε ο Κίμι Ράικονεν της Ferrari.

DID YOU KNOW: Kimi Räikkönen is the only current driver to have taken part in the first-ever Bahrain GP back in 2004.



Catch his Ferrari onboard from 2016 as 'The Iceman' scored his eighth #F1 podium at @BAH_Int_Circuit 🏆#ExperienceF1 #BahrainGP 🇧🇭pic.twitter.com/txBNl7oCyE