O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αυστραλίας, τον τρίτο αγώνα της Formula 1 στη φετινή σεζόν, με το FP3. Η τελευταία 60λεπτη διαδικασία διεξήχθη υπό την απειλή της βροχής. H διαδικασία μας άφησε ευχάριστη γεύση, με τις διαφορές μεταξύ των ομάδων να είναι μικρές και αυτό δίνει νέα διάσταση στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Μάχη Φερστάπεν-Αλόνσο

Ταχύτερος στην τελευταία περίοδο δοκιμών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός σημείωσε το 1:17,565 με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας, όμως η διαφορά του από τον ανταγωνισμό ήταν αρκετά μικρή. Ο Φερνάντο Αλόνσο βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου τους χωρίζει στα τελικά αποτελέσματα.

Max Verstappen crosses the line fastest with a lap time of 1:17.565 ⏱️



Alonso in P2, Ocon in P3 #AusGP #F1 pic.twitter.com/EhAMMf8GKV — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Πολύ θετική η εμφάνιση της Alpine, με τον Έστεμπαν Οκόν να είναι 3ος στην κατάταξη, ενώ ο Πιέρ Γκασλί 5ος. Ανάμεσά τους, ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος έκανε τους περισσότερους γύρους του με το τελευταίο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Το FP3 ήταν γεμάτο προβλήματα για τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος είχε πολλαπλές εξόδους και πλασαρίστηκε μόλις 6ος. Η Scuderia Ferrari σημείωσε αρκετά νωρίς τις ταχύτερες επιδόσεις της, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι ο κορυφαίος οδηγός της στην 7η θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λανς Στρολ και Γκουάνγιου Ζου.

📻: "I cannot believe this session"



Checo is not having a fun FP2....#AusGP #F1 pic.twitter.com/rOes6iz51S — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Μάχες στα χιλιοστά

Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρές στην Αυστραλία. Μόλις δύο, οι McLaren και Scuderia AlphaTauri, ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο πιο αργές από την κορυφαία επίδοση. Η διαδικασία διεκόπη μία φορά για λίγα λεπτά, λόγω θραυσμάτων στην πίστα από τη Williams FW45 του Λόγκαν Σάρτζεντ.

🚩 RED FLAG 🚩



The session has been red-flagged due to debris is on track at Turn 9



Carlos Sainz leads the way in P1 #AusGP #F1 pic.twitter.com/TgXzGxRgk6 — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Στο FP3, οι ομάδες έπρεπε να αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο του FP2, το οποίο είχε επηρεαστεί από τη βροχή. Για το λόγο αυτό, έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και γύρους με πολλά καύσιμα, ώστε να πάρουν δεδομένα για τον αγώνα. Με τη λήξη της διαδικασίας, οι πρώτες ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους στο Άλμπερτ Παρκ. Αυτό, ανακατεύει την τράπουλα ενόψει της μάχης για την pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Αυστραλίας

Η συνέχεια

Στις 7.40 συντονιστείτε στο Gazzetta για τη LIVE Κάλυψη των κατατακτήριων δοκιμών της Αυστραλίας. Τηλεοπτικά, όλη η δράση του Σαββάτου θα μεταδοθεί LIVE στο ΑΝΤ1+.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com