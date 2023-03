Κι όμως δεν πάνε όλα στραβά στο στρατόπεδο της Scuderia Ferrari, αφού έχει μια ιδιαίτερη πρωτιά στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Το 2023 δεν ξεκίνησε με καθόλου καλό τρόπο για την ιταλική ομάδα, με την SF-23 να αποδεικνύεται ένα δύστροπο μονοθέσιο. Στους δύο αγώνες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα, κανένας εκ των Σαρλ Λεκλέρ ή Κάρλος Σάινθ δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει νίκη. Μάλιστα, η αγωνιστική φόρμα της Scuderia είναι τέτοια, που δεν έχει καταφέρει να ανέβει ακόμη στο βάθρο.

Παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα, στη Ferrari έχουν ένα λόγο να είναι ικανοποιημένοι. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο 2023, πραγματοποίησαν την ταχύτερη αλλαγή ελαστικών. Συγκεκριμένα, στο 16ο γύρο, ο Σαρλ Λεκλέρ μπήκε στα pit για αλλαγή ελαστικών και πέρασε από τη μαλακή γόμα στη σκληρή. Η διάρκεια που είχε η στάση του Μονεγάσκου στο pit-box της ιταλικής ομάδας ήταν 2,1 δευτερόλεπτα.

The @ScuderiaFerrari mechanics deliver again. Watch them perform the DHL Fastest Pit Stop for @Charles_Leclerc at the #SaudiArabianGP. #DHLF1 #F1



