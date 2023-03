O οδηγός της Ferrari δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην «επίθεση» του οδηγού της Mercedes.

Μπορεί στην κορυφή το προσπέρασμα που τα έκρινε όλα να έγινε μόλις στον τέταρτο γύρο, με τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing να ανακτά τα ηνία από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, όμως πίσω τους είδαμε πληθώρα από μάχες ρόδα με ρόδα.

Μία από τις πλέον αξιοσημείωτες, ήταν αυτή του Λιούς Χάμιλτον με τον Κάρλος Σάινθ. Ενώ στο πρώτο stint ο οδηγός της Mercedes είχε τη σκληρή γόμα ελαστικών της Pirelli και αδυνατούσε να κινηθεί ανταγωνιστικά, το αυτοκίνητο ασφαλείας από την εγκατάλειψη του Λανς Στρολ άλλαξε τα δεδομένα.

📻 LH: “We are not where we want to be but we will get there, let’s keep pushing”. 💪 pic.twitter.com/FJ0gB3t8cd