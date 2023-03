O οδηγός της McLaren τέθηκε από νωρίς εκτός μάχης στις κατατακτήριες του Grand Prix της F1 στη Σαουδική Αραβία.

Με το αριστερό έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν του μαγικού κόσμου της Formula 1 o Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren περνάει δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο, αφού μετά το μηδέν του Μπαχρέιν, θα έχει δύσκολη αποστολή και στη Σαουδική Αραβία.

Στο Σακχίρ είχε προκριθεί στο Q2 και μάλιστα παρατάχθηκε στην ενδέκατη θέση του grid. Ωστόσο, μετά από 57 εφιαλτικούς γύρους, κατρακύλησε στην δέκατη έβδομη και τελευταία θέση της κατάταξης.

Στη Τζέντα, η McLaren είχε περισσότερη ταχύτητα, πράγμα που πιστοποίησε η πρόκριση του Όσκαρ Πιάστρι στο Q3. Ωστόσο ο Νόρις δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί, λόγω ατυχήματος που είχε στο φινάλε του Q1.

Ο Βρετανός πήρε πολύ κλειστά την 27η και τελευταία στροφή της πίστας στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, ο εμπρός αριστερό του τροχός χτύπησε στον τοίχο κι εκεί τα έχασε όλα.

Δείτε πως, στο video που ακολουθεί…

Just a few millimetres too close... and qualifying was over for Lando Norris 💥#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/BOfr8V9BWz