Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην 3η και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 για το GP Σαουδικής Αραβίας.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Τζέντα κάτω από συννεφιασμένο ουρανό, δίπλά στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας για το FP3 του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες και οδηγοί έκαναν τις τελευταίες τους «πρόβες» ενόψει κατατακτηρίων, δοκιμάζοντας αλλαγές στο στήσιμο των μονοθεσίων και τη λειτουργία των ελαστικών.

Ταχύτερος και σε αυτήν την περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός είναι σε ένα δικό του ρυθμό έως τώρα στο τριήμερο και με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο 1:28,660, κατακτώντας την πρώτη 1η θέση στο FP3. Ο Ολλανδός ήταν έξι δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, με τον Μεξικανό οδηγό να μην έχει «καθαρή» τελευταία προσπάθεια. Ωστόσο προς ώρας τα δύο RB19 είναι με διαφορά τα ταχύτερα μονοθέσια στη Τζέντα.

🏁 FREE PRACTICE 3 🏁



Max Verstappen makes it three from three as he tops the final practice session of the weekend 💪#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/4KvDR6o8ut — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, o οποίος ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο (998 χιλιοστά) πιο αργός από τον Φερστάπεν. Ο teammate του, Λανς Στρολ ήταν στην 4η θέση, με τους δύο να τους χωρίζει λιγότερο από μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη δίχως πρόσφυση Mercedes W14 έκλεισε την πρώτη 5άδα, με τη διαφορά του να είναι πάνω από 1 δευτερόλεπτο από την κορυφή.

Lewis Hamilton has his lap interrupted by multiple traffic moments out on track!



It's getting very busy out there 😅#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Pn4X29HrJX — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Μόλις στην 6η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να παλεύει, όπως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, να βρει πρόσφυση στην αραβική πίστα. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της McLaren, με τον Λάντο Νόρις να ξεπερνά για οκτώ χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Όσκαρ Πιάστρι. Στην 9η θέση της κατάταξης ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-23.

Οι διαφορές για μία ακόμη φορά ήταν μικρές μεταξύ των οδηγών -πλην red Bull φυσικά-, με τον 3ο Αλόνσο να τον χωρίζει μισό δευτερόλεπτο από τον 16ο Λόγκαν Σάρτζεντ. Στη διαδικασία δεν συμμετείχε ο Νικ Ντε Βρις, λόγω αλλαγής στη μονάδα ισχύος της AlphaTauri AT04 από τους μηχανικούς του. Ο teammate του, Γιούκι Τσουνόντα, ήταν μόλις στη 19η θέση.

Lando Norris' lap is impeded as he is accidentally blocked by Max Verstappen 😩



The Dutchman speeds up to apologise to the McLaren driver shortly after #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/LG2OpTGeKc March 18, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 19:00 με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 18:30.

Αποτελέσματα FP3 Grand Prix Σαουδικής Αραβίας

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com