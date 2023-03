Ανάμεσα σε έξι διαφορετικούς κατασκευαστές έχει να επιλέξει η βρετανική ομάδα της F1 για παροχή μονάδων ισχύος από το 2026.

Από το 2006, η Williams Racing δεν έχει εργοστασιακή υποστήριξη κάποιας αυτοκινητοβιομηχανίας και ως αποτέλεσμα η αγωνιστική της φόρμα στη Formula 1 πήρε την κάτω βόλτα. Οι επιτυχίες έγιναν σπάνιο φαινόμενο, καθώς η τελευταία της νίκη ήρθε το 2012, ενώ το καλύτερο πλασάρισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ήταν η τρίτη θέση το 2015.

Τις τελευταίες δέκα σεζόν, τα μονοθέσια της ομάδας του Γκρόουβ παίρνει ώθηση από τις μονάδες ισχύος της Mercedes. Η συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία έχει ισχύ έως το 2025, όμως τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίζει για το 2026, τη χρονιά που αλλάζουν σημαντικά οι κανονισμοί των μονάδων ισχύος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, η βρετανική ομάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιος θα τους προμηθεύσει με κινητήρες το 2026: «Είμαστε χαρούμενοι με τη σχέση που έχουμε με τη Mercedes. Κατά μέσο όρο, έχουν τον καλύτερο κινητήρα τα τελευταία 15 χρόνια. Εξετάζουμε προς ώρας τις επιλογές μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η έρευνα που θα κάνουμε στην αγορά θα είναι σωστή και πως θα πάρουμε σύντομα αποφάσεις. Πρέπει να αποφασίσουμε φέτος».

Ο Βρετανός αναγνωρίζει πως ένας κατασκευαστής παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε μία ομάδα: «Για να κερδίσεις πρωταθλήματα, πρέπει να σε στηρίζει ένας κατασκευαστής - αυτό επιβεβαιώνεται αν δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων πρωταθλημάτων. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Αυτό που ξέρουμε είναι πως αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις τον έλεγχο της μοίρας σου και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν εξαρτάσαι από κάποιον άλλο να σου παρέχει πελατειακούς κινητήρες».

Συνολικά έξι διαφορετικοί κατασκευαστές έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής της FIA για τη δημιουργία μονάδων. Αυτοί είναι οι Mercedes, Ferrari, Alpine, Audi, Red Bull Ford και Honda.

Το ιδανικό σενάριο για τη Williams είναι να αποκτήσει και πάλι εργοστασιακό στάτους το 2026.

