O Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν για μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Μπαχρέιν.

Η δράση συνεχίστηκε στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, με ομάδες και οδηγούς να πραγματοποιούν τις τελικές τους δοκιμές ενόψει της κρίσιμης συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου. Παρά το γεγονός πως οι συνθήκες σε κατατακτήριες και αγώνα θα είναι πολύ διαφορετικές, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η απόδοση των μονοθεσίων δεν μπορούσε να βελτιωθεί.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:32,340 και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο δοκιμών. Στη 2η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος έκανε ένα μικρό λάθος στην τελευταία στροφή του γρήγορου γύρου του κι έχασε πολύτιμο χρόνο. Η διαφορά του από τον Ισπανό ήταν μόλις πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19.

H Mercedes-AMG έδειξε καλύτερο πρόσωπο στο FP3 σε σχέση με την Παρασκευή. Ο Λιούις Χάμιλτον, επίσης με λάθος στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, ανέβηκε στην 4η θέση, μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Αλόνσο. Ο Βρετανός είχε το ταχύτερο πέρασμα από το πρώτο κομμάτι της πίστας. Λίγα χιλιοστά πίσω του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στην 5η θέση.

Η μάχη για την πρώτη pole position της σεζόν αναμένεται συναρπαστική αργότερα μέσα στην ημέρα, με τέσσερις ομάδες να είναι στο παιχνίδι.

Εντός της πρώτης 10άδας ήταν επίσης η McLaren MCL60 του Όσκαρ Πιάστρι και η Alpine A523 του Πιέρ Γκασλί. Η απόστασή τους από την κορυφή ήταν 0,7 δευτερόλεπτα. Το υπόλοιπο grid φαίνεται πως είναι πολύ κοντά, με τις 10 ομάδες να τις χωρίζουν 1,3 δευτερόλεπτα.

