Η Ford επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τρόποι να θερμανθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου που δεν επηρεάζουν την ηλεκτρική αυτονομία του.

Ένα «αγκάθι» στη λειτουργία και κυρίως την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι τα συστήματα κλιματισμού. Η απόδοση της μπαταρίας όπως είναι λογικό επηρεάζεται από την λειτουργία του ενεργοβόρου συστήματος θέρμανσης και ψύξης, κάτι που σημαίνει ότι χάνουμε μερικά χιλιόμετρα όταν έχουμε θέλουμε να ζεσταθούμε ή να δροσιστούμε στην καμπίνα του οχήματος.

Η Ford, στο πλαίσιο ενός project για τη βελτίωση της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων διαπίστωσε ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να ωφελήσουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Η βασική λειτουργία για τη θέρμανση της καμπίνας, είναι η διοχέτευση ζεστού αέρα μέσω του συστήματος κλιματισμού.

Εναλλακτικά όμως η Ford διαπίστωσε ότι οι επιφάνειες μπορούν να θερμαίνονται. Αυτές μπορεί να είναι επιφάνειες με τις οποίες οι επιβάτες έρχονται σε άμεση επαφή ή πάνελ που εκπέμπουν θερμότητα προς τον οδηγό και τους επιβάτες. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ενέργεια από τη μπαταρία. Ωστόσο, οι μηχανικοί

ανακάλυψαν ότι με τις θερμαινόμενες επιφάνειες η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση της καμπίνας μειώνεται κατά 13% σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο σύστημα κλιματισμού.

Αυτό θα μπορούσε να επεκτείνει την αυτονομία κατά 5% με μία τυπική φόρτιση. Πρόκειται για μια διαφορά ικανή να προσθέσει εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας σε ετήσια βάση. Η έρευνας διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Connected Electric Vehicle Optimized for Life, Value, Efficiency and Range (CEVOLVER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Μάρκους Έσπιγκ, μηχανικός συστημάτων, Propulsion Systems Engineering, Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Ford, δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουμε ότι εάν ανοίξουμε τις πόρτες ή τα παράθυρα όταν έξω κάνει κρύο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος πέφτει. Αυτό παρατηρείται έντονα στα van διανομών, καθώς οι οδηγοί κάνουν συχνές παραδόσεις και η θερμότητα που παράγεται μέσω του κλιματισμού χάνεται πιο γρήγορα, ενώ οι θερμαινόμενες επιφάνειες παραμένουν ζεστές. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δεν βελτιώνει μόνο την αυτονομία, αλλά μειώνει επίσης το κόστος και συμβάλλει στο να ταξιδεύουμε πιο βιώσιμα».

Βίντεο των συστημάτων της Ford.