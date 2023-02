Επίσημα ο Χόρχε Λορένζο στο Porsche Supercup 2023

Ο Ισπανός 3 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP ανακοίνωσε την συμμετοχή του στο Porsche Supercup 2023 με την Huber Racing.

Ο Χόρχε Λορένζο στο τέλος του 2019 αποφάσισε να βάλει τέλος στην εκπληκτική του καριέρα έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα MotoGP και μάλιστα στη χρυσή εποχή του θεσμού με αντιπάλους τους Βαλεντίνο Ρόσι, Κέισι Στόνερ και Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός αναβάτης παρόλα αυτά δεν σταμάτησε να ασχολείται με τους αγώνες, στρέφοντας όμως την προσοχή τους στους τέσσερις τροχούς και τα αυτοκίνητα. Το 2022 ο Λορένζο πήρε μέρος σε όλο το πρωτάθλημα Porsche Carrera Cup Italia τερματίζοντας στην 14η θέση της βαθμολογίας, ενώ έκανε και μια έκτακτη συμμετοχή στο Porsche Supercup στην πίστα της Ίμολα τερματίζοντας στην 30ή θέση.

Happy to announce that I will be racing the @PorscheSupercup 2023 with the Huber Racing Team 😁🔝



Such a competitive and professional team 🔝👌 pic.twitter.com/0nhBA8Zl14