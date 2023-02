Οι λειτουργίες λογισμικού βασίζονται στην τρέχουσα γενιά λογισμικού αυτοματοποιημένης στάθμευσης που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την BMW iX το 2021.

Πώς θα σας φαινόταν να αφήσετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο στην είσοδο του πάρκινγκ και να το παραλάβετε αργότερα από το ίδιο σημείο και μάλιστα φορτισμένο; Το BMW Group και η γαλλική εταιρεία τεχνολογίας Valeo ενώνουν τις δυνάμεις τους για την από κοινού εξέλιξη πλήρως αυτοματοποιημένων τεχνολογιών στάθμευσης μέχρι το επίπεδο 4 (L4).

Τον Ιανουάριο οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία για μία στρατηγική συνεργασία, η οποία θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη της επόμενης γενιάς εμπειρίας στάθμευσης υψηλών προδιαγραφών για πελάτες σε ιδιωτικά γκαράζ και εγκαταστάσεις στάθμευσης. Από την αυτοματοποιημένη υποβοήθηση ελιγμών (Automated Maneuver Assistance) μέχρι την αυτοματοποιημένη υπηρεσία στάθμευσης (Automated Valet Parking) επιπέδου 41, όλες οι λειτουργίες θα βασίζονται στην τεχνολογία και τους αισθητήρες του αυτοκινήτου. Η συνεργασία προβλέπει επίσης την ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε υποδομές για την εμπειρία της πλήρως αυτοματοποιημένης στάθμευσης και φόρτισης σε ενεργοποιημένες δημόσιες εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης.

Οι λειτουργίες λογισμικού βασίζονται στην τρέχουσα γενιά λογισμικού αυτοματοποιημένης στάθμευσης που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την BMW iX το 2021. Στην επόμενη γενιά, αυτή θα επεκταθεί περαιτέρω με μια ισχυρή υπολογιστική πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τους αλγορίθμους που θα εξελιχθούν από κοινού.

What is Automated Valet Parking?



Partnering with @Valeo_Group, it’s our revolutionary driverless parking experience that manoeuvres and parks your car from a designated drop-off zone: https://t.co/oYVHRw8YCa#BMWGroup #AutomatedValetParking #AVP #driverlessparking pic.twitter.com/qDPlRxIuEa