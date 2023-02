Η ιστορική ομάδα έκανε την ημέρα κινηματογράφησης του νέου της μονοθεσίου στην πίστα του Σίλβερστον.

Λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή της, η νέα Williams «πάτησε πίστα», πραγματοποιώντας τους πρώτους της γύρους. Το shakedown έγινε στην ιστορική πίστα του Σίλβερστον, που βρίσκεται άλλωστε μερικά χιλιόμετρα από την έδρα της ομάδας, στο Γκροβ.

Η Williams πραγματοποίησε ημέρα κινηματογράφησης, συνδυάζοντας τον εκτενή έλεγχο των συστημάτων της νέας FW45, με την πρώτη σύγκριση δεδομένων σε σχέση με τη δουλειά που έγινε τους προηγούμενους μήνες στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD και φυσικά, τις ανάγκες promotion.

Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, υπήρχε ο περιορισμός των 100 χιλιομέτρων δράσης και της χρήσης των demo ελαστικών της Pirelli.

Πρώτος οδήγησε ο Άλεξ Άλμπον, που συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στη βρετανική ομάδα. Μάλιστα, ο 26χρονος μοιράστηκε με τον Τζένσον Μπάτον (σ.σ. ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής έχει ρόλο ειδικού συμβούλου στη Williams) τις πρώτες του εντυπώσεις: «Ένιωσα πολύ ωραία για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν φορές που οδηγείς πρώτη φορά ένα μονοθέσιο και σκέφτεσαι: “Έχουμε δουλειά να κάνουμε”. Όμως έχουμε μία καλή βάση, ένα καλά ισορροπημένο μονοθέσιο. Είμαι χαρούμενος, νομίζω πως έχουμε λύσει κάποια προβλήματα του παρελθόντος».

Έπειτα παρέδωσε τη σκυτάλη στον νέο του teammate, τον Αμερικανό Λόγκαν Σάρτζεντ.

Το επόμενο ραντεβού τους με την FW45 είναι στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης που διεξάγονται 23 με 25 Φεβρουαρίου, στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν. Εκεί όπου στις 3 με 5 Μαρτίου έχουμε και την πρεμιέρα της νέας σεζόν.

