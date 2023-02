Σαν Σήμερα: Παραστάσεις από θρύλους της πίστας και των ειδικών διαδρομών

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στη σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν, θα γνωρίσουμε έναν πραγματικό θρύλο της Formula 1, ένα σπουδαίο οδηγό των αγώνων ράλλυ, τον νεότερο νικητή στις 24 Ώρες Λε Μαν και θα θυμηθούμε την παρουσίαση της πρώτης Ferrari του Μίκαελ Σουμάχερ. Επιπλέον κάνουμε αναδρομή στα Ράλλυ Σουηδίας του παρελθόντος, κάνουμε το ταξίδι μας στο NASCAR, ενώ το νέο αστέρι της Mercedes έχει γενέθλια. Ας θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα,15/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1929, γεννήθηκε ο Γκρέιαμ Χιλ, ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς και μία από τις πιο περιβόητες προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρόλο που άργησε να ξεκινήσει την αγωνιστική του καριέρα, έφτασε μέχρι τη Formula 1 κάνοντας ντεμπούτο το 1958 με την Team Lotus. Έκτοτε, συμμετείχε σε 176 Grand Prix έως το 1975 και κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους: το 1962 με την BRM P57 και το 1968 με τη Lotus 49. Ο Χιλ κατέκτησε πέντε νίκες στο θρυλικό Πριγκιπάτο του Μονακό και έμεινε γνωστός ως «Mr Monaco», με τον αριθμό νικών του να καταρρίπτεται μόνο από τον Άιρτον Σένα.

A brief interview with #MrMonaco 🇲🇨 #MonacoMonday 🏁#Graham_Hill talks about the challenges of tight, cramped Circuit de Monaco prior to the 1969 #MonacoGP

🎥Excerpt from Maxwell Boyd`s "Wheelbase" pic.twitter.com/UrOmyCxlgl