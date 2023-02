O Όιτ Τάνακ πήρε τα ηνία στη γενική κατάταξη και θα έχει το πάνω χέρι μπαίνοντας στο τρίτο σκέλος.

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η συναρπαστική κόντρα στο λευκό τοπίο της Σουηδίας, όπου φιλοξενείται ο δεύτερος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Η κορυφή άλλαξε χέρια, με τον Όιτ Τάνακ της M-Sport να εκτοπίζει τον Κρεγκ Μπριν της Hyundai Motorsport, δίχως όμως να έχει καταφέρει να χτίσει διαφορά ασφαλείας. Αντίθετα, ακόμα δύο οδηγοί παραμένουν στο παιχνίδι και ευελπιστούν σε στραβοπατήματα των πρωτοπόρων στο χιόνι. Ας τα δούμε αναλυτικά!

Κόντρα στο δευτερόλεπτο

Ο Τάνακ βγήκε στο χιονισμένο πεδίο μάχης υστερώντας του Μπριν κατά 2.6 δευτερόλεπτα και παρότι στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές της ημέρας έχασε κι άλλο έδαφος με τη διαφορά να ανοίγει στα 5.7 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια άρχισε σταδιακά να αλλάζει τις ισορροπίες.

That was a very good day 🤩 on @RallySweden, with @OttTanak taking the lead in the penultimate stage, the fight continues tomorrow 💪. February 11, 2023

Παρότι δεν κέρδισε καμία ειδική, κέρδιζε συνέχεια έδαφος έναντι του Ιρλανδού και μπήκε στην προτελευταία ειδική της ημέρας υστερώντας κατά μόλις 5 δέκατα του δευτερολέπτου. Ενώ όμως επωφελήθηκε της απώλειας αέρος σε ελαστικό του i20 N Rally1 του αντιπάλου του, έπαθε κι εκείνος το ίδιο στο Puma Rally1 αν και τελικά έκλεψε την πρωτοπορία.



Και με τον Μπριν να παραπονιέται για πρόβλημα στο τούρμπο του αγωνιστικού του, ο Τάνακ άνοιξε κι άλλο το προβάδισμά του – στα 8.6 δευτερόλεπτα.

Τι λέει ο Τάνακ

«Ήταν μία ημέρα γεμάτη προκλήσεις», παραδέχθηκε ο οδηγός της M-Sport. «Είχαμε σχεδιάσει να επιτεθούμε στις δύο τελευταίες ειδικές της ημέρας, είχαμε προφυλάξει τα ελαστικά μας για να κερδίσουμε χρόνο εκεί. Όμως τελικά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και στην τελευταία ειδική δεν είχαμε καρφιά στο ένα ελαστικό».

Μάχη και για το βάθρο

Πίσω από τους δύο μονομάχους της νίκης, έχουμε άλλη μία κόντρα έντονων συγκινήσεων. Ο Τιερί Νεβίλ κέρδισε τέσσερις από τις επτά ειδικές, σαρώνοντας το απόγευμα κι αυτό τον έφερε στην τρίτη θέση, στα 15 δευτερόλεπτα από τον Μπριν και 23.7 από τον Τάνακ.

Δύσκολα θα τους απειλήσει αλλά ο οδηγός της Hyundai θα είναι εκεί να εκμεταλλευτεί κάθε τους λάθος και απώλεια χρόνου. Το ίδιο και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα, που μπορεί να έπεσε πίσω από τον Βέλγο, όμως έχει τα φόντα να καλύψει τα μόλις 3.8 δευτερόλεπτα διαφοράς αν νιώσει άνετα πίσω από το τιμόνι του Toyota Yaris Rally1.

O teammate του, Έλφιν Έβανς, υστερούσε σε αυτοπεποίθηση και κατά συνέπεια σε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ένα λεπτό μακριά από την κορυφή. Δεν απειλεί αλλά ούτε απειλείται αφού ο έκτος Πιερ Λουί Λουμπέ με το Puma της M-Sport, είναι άλλα 90 δευτερόλεπτα μακριά.

Όσο για τον Εσαπέκα Λάπι, έκανε λάθος στην ενδέκατη ειδική και κόλλησε σε όγκο χιονιού.

Η κατάταξη

1. Τάνακ, Ford Puma 1hr 54min 45.4sec

2. Μπριν, Hyundai i20 N +8.6sec

3. Νεβίλ, Hyundai i20 N +23.7sec

4. Ροβάνπερα, Toyota GR Yaris +27.5sec

5. Έβανς, Toyota GR Yaris +57.7sec

6. Λουμπέ, Ford Puma +2min 28.1sec

Το επόμενο σκέλος

Το σκέλος της Κυριακής είναι το μικρότερο σε μήκος για το φετινό Ράλλυ Σουηδίας. Περιλαμβάνει μόνο τρεις ειδικές διαδρομές (σε σύνολο 18), που απλώνονται σε 63.04 χιλιόμετρα.

Δύο περάσματα από την Vasternik των 26.48 χιλιομέτρων και ένα ακόμα πέρασμα από την Umea των 10.08 χιλιομέτρων, που προσμετρά ως Power Stage και προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους πέντε ταχύτερους οδηγούς.

Φωτογραφίες: M-Sport