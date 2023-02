Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC σημείωσε τον καλύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των τριών περασμάτων στο shakedown του αγώνα.

Μπορεί ο Εσαπέκα Λάπι (Hyundai Motorsport) να ήταν ταχύτερος όλων στις δύο πρώτες προσπάθειες κατά το shakedown του Ράλλυ Σουηδίας, όμως ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota Gazoo Racing) απάντησε στην τρίτη και τελευταία.

Ο 22χρονος Φινλανδός σημείωσε με το GR Yaris Rally1 χρόνο 2:50.9 κατά το τρίτο πέρασμα, όντας κατά μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του συμπατριώτη του. Ακολούθησαν δύο ακόμα οδηγοί της Toyota, ο Τακαμότο Κατσούτα (2:51.2) και Έλφιν Έβανς (2:51.8).

Hear from Taka, Elfyn and Kalle after shakedown in Sweden 🗣️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/XNtjb2Ythz