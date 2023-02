Ο Αμερικανός rookie της Williams Racing στην F1, είχε πειστεί πως δεν θα κατάφερνε ποτέ να φτάσει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη.

Ένα νέο πρόσωπο στο φετινό grid της Formula 1 είναι ο οδηγός της Williams, Λόγκαν Σάρτζεντ. Ο Αμερικανός εισέρχεται στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έπειτα από μία σεζόν στη Formula 2 με την ομάδα της Carlin.

Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα στην καριέρα του. To 2020 έφτασε πολύ κοντά στον τίτλο της Formula 3, όμως λόγω ατυχήματος στον τελευταίο αγώνα, δεν κατάφερε να τον κατακτήσει. Το 2021 παρέμεινε στην κατηγορία αλλά το όνειρό του να βρεθεί στο grid της F1 είχε απομακρυνθεί.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του livery της Williams FW45 για το 2023, ο Σάρτζεντ ρωτήθηκε σχετικά με τα πρώτα βήματα της καριέρας του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Για να είμαι ειλικρινής, όταν έμεινα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην F3, ήμουν 100% σίγουρος πως το όνειρό μου τότε είχε πεθάνει. Πίστευα πως θα καταλήξω να αγωνίζομαι είτε σε αγώνες αντοχής, είτε στο Indycar. Αυτή ήταν η πραγματικότητά μου, εκεί πίστευα πως μπορώ να βρεθώ. Στην F3 απλά περνούσα το χρόνο μου και βοηθούσα μία ομάδα να ανέβει επίπεδο. Οι αγώνες με πρωτότυπα και GT με βοήθησαν να πάρω εμπειρία από αγώνες αντοχής. Για να είμαι ειλικρινής όμως, πιστεύω πως με βοήθησαν όλα αυτά πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων που τα έκανα».

Όσο για τις προσδοκίες του για το 2023, ο 22χρονος Αμερικανός δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλω κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να μάθω όσα περισσότερα γίνεται αυτή τη σεζόν, να προσαρμοστώ και να αντλήσω όσο περισσότερη απόδοση είναι δυνατόν από το μονοθέσιο. Ιδανικά, θέλω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν θέλω να ορίσω κάποιο χρονοδιάγραμμα».

Δίπλα του στην ομάδα του Γκρόουβ θα έχει τον Άλεξ Άλμπον, ο οποίος μπαίνει στη δεύτερη σεζόν του ως μέλος της Williams. Στόχος της ιστορικής ομάδας για το 2023 είναι να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση του grid.

The livery for our 2023 challenger. Bring on the season 👊#WeAreWilliams pic.twitter.com/Sy79jtMp9w