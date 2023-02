Ο επικεφαλής της Red Bull Racing ήταν το πρόσωπο που εμφανίστηκε περισσότερο στην τηλεοπτική κάλυψη της F1.

Από το 2012 το βρετανικό δίκτυο Sky Sports διαθέτει τα δικαιώματα ζωντανής κάλυψης των αγώνων της Formula 1. Το εκτενές πρόγραμμά του είναι γνωστό σε πολλές χώρες παγκοσμίως, καθώς η μετάδοσή του αναπαράγεται στις ΗΠΑ μέσω του ESPN. Επιπλέον αποτελεί το παγκόσμιο feed στο F1TV και ως αποτέλεσμα, το κοινό του είναι τεραστίων διαστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των μακροσκελών μεταδόσεών του στα αγωνιστικά τριήμερα και όχι μόνο, παίρνουν μέρος διάφοροι οδηγοί από τον κόσμο της F1, όπως επίσης επικεφαλής ομάδων, παράγοντες και άλλοι. Το Motorsportbroadcasting.com, πραγματοποίησε μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το Sky Sports F1, σχετικά με το ποια άτομα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερο στις μεταδόσεις.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται συνεντεύξεις, αναλύσεις οδήγησης των πιλότων, αφιερώματα, αναλύσεις των ειδικών του Sky F1, αναλύσεις αγώνων, όπως επίσης και προγράμματα όπως το «F1 Show» και το «Any Driven Monday». Έπειτα πήραν όλα τα δεδομένα και έβγαλαν αποτελέσματα σε ποσοστά για το χρόνο κάλυψης οδηγών και επικεφαλής ομάδων.

Στην κορυφή της λίστας με τον περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο ήταν ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. O Βρετανός ήταν με μεγάλη διαφορά στην 1η θέση, καταλαμβάνοντας χρόνο «στον αέρα» της τάξης του 33,7%. H διαφορά του από τον Τότο Βολφ της Mercedes-AMG ήταν τεράστια, με τον Αυστριακό να έχει ποσοστό 18,2%. Η παρουσία του Χόρνερ στα προγράμματα του Sky Sports δεν είχε περάσει απαρατήρητη από το κοινό, με αρκετά memes να κάνουν το γύρο των social media.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Χόρνερ δεν είναι απαραίτητα ευθύνη του Sky Sport. Πρόκειται για το μοναδικό Βρετανό επικεφαλής στη Formula 1, ενώ είναι άγνωστο στο κοινό αν οι συνάδελφοί του είναι το ίδιο ανοιχτοί στις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Good to see Horner on Sky Sports - a rare sight pic.twitter.com/d8th3LRyva

Όσον αφορά τους οδηγούς, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός, είχε 13,7% στη σχετική λίστα τηλεοπτικού χρόνου το 2022, περισσότερο από κάθε άλλο. Στη 2η θέση βρέθηκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με ποσοστό 11,6%. Ο πρωταθλητής της περασμένης σεζόν, Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε στην 3η θέση, παρά την τρομερή σεζόν που είχε.

Οι επιτυχίες και τα αποτελέσματα των οδηγών παίζουν σημαντικό ρόλο στην τηλεοπτική κάλυψη και αυτό φαίνεται από τα νούμερα δύο άλλων πρωταθλητών. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε κάλυψη μόλις 5,2% του χρόνου ανάμεσα στους οδηγούς, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο 4,9%.

This Charles Leclerc Pole still has my jaw dropped until now... pic.twitter.com/vihQeor58o